KAMALA NIJE MOGLA DA SE SUZDRŽI NA SAHRANI KARTERA: Njena reakcija na smeh Obame i Trampa obišla SVET! (VIDEO)

Potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris je bila danas na sahrani Džimija Kartera, nekadašnjeg američkog predsednika koji je preminuo krajem 2024. godine. Na ispraćaju 39. američkog predsednika, ona je sedela ispred Baraka Obame i Donalda Trampa koji su uhvaćeni u "prisnom" odnosu i tajnom razgovoru koji je delimično dešifrovao profesionalni čitač s usana.

U jednom trenutku, Kamala se okrenula iza sebe jer je čula da neko razgovara. Videla je Obamu i Trampa u zanosu kako razgovaraju i kikoću se na šta je odreagovala prevrtanjem očima i uzdahom, preneo je "New York Post".

HAHAHAHA check out Kamala Harris when she sees Trump and Obama chatting



pic.twitter.com/zzQmrLI6sI