Tranzicioni tim Donalda Trampa stiže u Pentagon: On na Floridi priredio večeru za uvaženu gošću iz Japana

Tranzicioni tim novoizabranog predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa stići će danas u Pentagon, potvrdio je portparol Pentagona.

Portparol Pentagona, general-major Pat Rajder je rekao da su predstavnici ministarstva odbrane razgovarali sa Trampovim tranzicionim timom u petak i da im je preneto da je to ministarstvo "posvećeno vođenju nesmetane i profesionalne tranzicije" vlasti, preneo je Rojters.

Tramp će stupiti na dužnost predsednika SAD 20. januara.

U međuvremenu, Tramp je, zajedno sa suprugom Melanijom, priredio privatnu večeru za Aki Abe, udovicu ubijenog bivšeg japanskog premijera Šinzoa Abea, u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, objavila je danas Melanija Tramp.

"Bila je privilegija još jednom ugostiti gospođu Aki Abe u Mar-a-Lagu. Rado smo se sećali njenog pokojnog supruga, bivšeg premijera Abea, i odali počast njegovom izuzetnom nasleđu", navela je buduća prva dama SAD na Fejsbuku, uz zajedničku fotografiju njih troje.

Poseta Aki Abe Trampovom imanju u nedelju dogodila se oko mesec dana nakon što japanski premijer Šigeru Išiba nije uspeo da se lično sastane sa Trampom, po povratku u Tokio iz Južne Amerike, prenosi "Japan Today".

Obraćajući se novinarima u Peruu nakon što je prisustvovao međunarodnom sastanku, Išiba je tada rekao da je iz tima novoizabranog predsednika saopšteno da Tramp ne može da razgovara sa njim pre preuzimanja dužnosti "zbog zakonskih ograničenja".

Međutim, Tramp je od tada razgovarao sa drugim svetskim liderima, uključujući kanadskog premijera Džastina Trudoa i francuskog predsednika Emanuela Makrona, navodi japanski portal.

Među svetskim liderima, Tramp je bio u posebno dobrim odnosima sa pokojnim premijerom Abeom tokom svog prvog mandata. Abe se sastao sa Trampom ubrzo nakon predsedničkih izbora 2016 u Trampovoj kuli u Njujorku i poklonio mu zlatnu palicu za golf.

