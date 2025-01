GRENEL O PROTESTIMA U SRBIJI: Nova američka vlada protiv nasilne promene vlasti

Ričard Grenel, novi američki izaslanik za specijalne misije i politiku, oglasio se povodom političkih protesta u Srbiji.

Kao član administracije predsednika Donalda Trampa, osudio je svaki vid nasilja i poručio da nasilje nije način da se menja vlast.

It is always important to raise your voice and to be heard.



But everyone must condemn violence and stick to peaceful demonstrations. The democratic process must be respected.



We do not support those who undermine the rule of law or who forcefully take over government… https://t.co/phI5QhCSAr