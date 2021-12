Sve je krenulo po zlu.

Noć koja obećava lud provod i čarobnu energiju, noćas se pretvorila u veče emotivnih krahova, turbulencija i suza. Nakon pretodne noći, jedno je sigurno, a to je da više ništa neće biti isto. Iako veče počelo idealno i raspoloženje zadrugara je bilo na zavidnom nivou, ubrzo je krenulo sve po zlu.

Dok su se zadrugari spremali za ludu žurku, situacija koja je ukazivala na to da će biti turbuletna noć je kada se Maja Marinković nasmešila na pesmu koju je posvetila Marku Janjuševiću Janjušu i to svom dečku iza leđa! Filipu to ipak nije promaklo pa je zapretio svim silama.

Zadruga 5 - Maja nije izdržala, smeška se i igra uz "Favorito" - 30.11.2021. pic.twitter.com/WYdoTWzqCv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. новембар 2021.

Zadruga 5 - Car zapretio Maji jer peva pesmu koja je bila njen i Janjuševa himna - 30.11.2021. pic.twitter.com/Q8v4MGAj2E — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. новембар 2021.

Lazar Čolić Zola je svoje veče teatralno započeo slavljem raskida sa svojom devojkom Miljanom Kulić. Za rulet stolom, čekao je Deniz Dejm kako bi sa njom uživao u ostatku večeri. Kada je dočekao, napravili su šou za pamćenje, dok joj je zadrugar 'obećavao kule i gradove'.

Dejan Dragojević ništa manje nije bio raspoložen, te je u kazino ušao vidno raspoložen i odlučan da se na žurki provede nikad bolje do sada!

Njegova sada već bivša žena, Dalila Dragojević je samo jedna od zadrugara koja je od prehodne noći očekivala mnogo i ušla nikad raspoloženija u nadi da će ovo biti njena noć! Ubrzo je zauzela mesto pored Dragojevića, ali tačno preko puta Filipa Cara i zablistala svojim stajnigom i energijom.

Filip Car je od samog starta večeri bio loše volje, kako zbog pesme koju je prebacio svojoj devojci, tako i zbog odevne kombinacije koju je ponela na žurci.

Ni kasnije nije imao mira, te je strasno ljubio Maju Marinković ali upozoravajući je da joj se ne desi da pogleda u Marka Janjuševića Janjuša.

Gledaj malo levo, desno, foliraj. Malo od stakla, ono tvoje - nastavljao je Car.

Nešto kasnije, poneseni odličnom atmosferom, ljubili su se Deniz Dejm i Sale Luks, što njima nije prvi put. Mnogi su se iznenadili prizorom jer je Zola bio taj koji joj se udvarao na početku večeri.

Dok su Deniz i Sale Luks uživali u večeri, Lazar Čolić Zola je odlučio da svoje vreme sposveti Neveni Savić, koja je uživala u njegovoj pažnji. Vrlo brzo su se osamili i počeli maratosko ljubljenje, dok su svi sa strahom strepeli kako će na sve reagovati Miljana Kulić.

Dok je novopečeni par uživao, ostali parovi su doživljavali prave turbulencije u svojim odnosima. Filip Car i Maja se nisu smirivali i ulazili su u nove sukove. Povodi su bili pogledi ka bivšim parterima i razna dobacivanja, da bi na kraju Car zaključio da ipak nije srećan.

Dok su se Filip i Maja svađali, Zola je rešio da promeni svoj život iz korena. Uleteo je u kazino sa sve novom devojkom iako je Miljana bila prisutna. Čolić je provocirao Kulićevu na sve moguće načine, gde su svi čekali Miljanin naredni potez.

Dok je Miljana odolevala provokacijama, Filip i Maja su doživeli novu turu haosa.

Nemoj me pratiti u stopu - rekao je Car Maji.

Koji problem imaš ti, krenula sam da bacim maramice. Bolesniku bolesni, sad ću da ti napravim haos. Tvoje neraščišćene odnose rešavaj sad. Je*em li ti mater ja, sa mnom si našao da se zaj*bavaš - govorila je ona.

Au kakva debilka - rekao je Car.

Ko je debilka, imaš problem, da ti rešim ja za dva i po minuta - drala se Maja.

Dok je Car rešavao ljubavne probleme, Dalila Dragojević nikad raspoloženija provodila je vreme sa Stefanom Karićem. Podsetimo, u trećoj sezoni, njih dvoje su bili izuzetno bliski, te se spekulisalo da bi se nešto više desilo između njih da tada nije pobegla sa velelepnog imanja. Prethodne noći je na sve načine pokušala da mu se ponovo približi.

Dalila se u istom raspoloženju vratila u sobu i pred svima pevala domaći hit peovocirajući svog bivšeg dečka, koji je bio vidno 'ubijen u pojam' posle sukoba sa Majom Marinković.

A ti tek sad od meni najlepše pričaš svima, pogrešnoj ženi na žulj srca si stao... - pevala je Dalila.

Njeno raspoloženje je potrajalo, te je pevala iz sveg glasa, čak se susrela i sa bivšim mužem koga je uspela da nasmeje svojim komentarom i stihovima pesme koju je izvodila.

Čujem da su letele stvari, ili više od toga. Ne možeš s njom kao sa mnom, ona je suviše stroga - pevala je Dalila.

Budaletina - nasmejao se Dejan.

Iako se žurka završila, tenzija je tek tada dostigla vrhunac! Miljana Kulić nije više mogla da izdrži da bude hladna, pa je počela da pravi haos širokih razmera. U jednom momentu je cela Bela kuća bila na nogama u nadi da joj pomogne.

Ženo, bolje što se to desilo. Ide život dalje. J*bo te Zola. Pokazao je pravo lice. Kuliraj, nemoj da vidi da ti je teško - pričao je Miki.

Ja sam se uplašila zbog mame, svedočite. Samo zbog mame i ništa više. Videli ste me večeras. Uplašila sam se i to je to. Sve znam, svega se sećam. Pravila sam se da mi ništa ne smeta. Idem sad u kuću, a prvo uđite vi da ne budem providna. Uđite i recite da mi je mama u redu - govorila je ona.

Miljanu ništa nije uspelo da smiri, pa je pravila krš i lom po imanju. Nije mogla da prevaziđe poljupce Zole i Nevene, te je kukala, vriskala i dozivala majku kao i lomila sve pred sobom.

Na drugoj strani, Nevena Savić nakon poljubaca sa Zolom, zabrinula se za svoju bezbednost i uplašila da Miljana kad tad ne pokuša da joj napakosti zbog onoga što se dogodilo na žurki.

Ja sam rekla da neću da se distanciram od njega, to je istina, ljudi skočili na mene. Ona je jača do mene pet puta, pustiću da prenoći, pa ćemo videti - pričala je Nevena.

Kad su skočili ljudi na mene, meni su rekla da je on rekao da sam najlepša devojka u kući kada je ušao, to je bilo pre dva meseca. I sada mi kažu kako mogu, posle dva dana raskida - nastavila je Nevena.

Ko bi ovo trpeo. Ona ti do jednog momenta, povućiće se ali ne sme videti da ti puni glavu da je se plašiš - rekao je Car.

Takođe, Lazar Čolić Zola je završio u suzama. Iako mu je bilo lepo sa Nevenom, pokajao se zbog onoga što je uradio. Filip Car mu se našao u teškom trenutku.

Nikad te ovakvog nisam video, daj nemoj to da radiš - rekao mu je Car.

Sam sebe sputavaš u svemu, od cura, od druženja. Mani empatije, tebe ona ne žali kada treba da ti se popne na mozak, nemaš šta žaliti. Nisi joj pucao u čelo - govorio je Car.

Treba gledati sebe, niko ne gleda druge svi gledaju sebe, kako moj stari kaže život je tužna priča, samo treba uživati i zaje*avati se. Ako je bolje da budeš sa ovom malom, budi - pričao je Car.

A je*iga proveli smo tri godine - rekao je Lazar.

Nakon emotivnog kraha, Kulićeva se smirila i poželala da se osami, dok je Marijana Zonjić molila da ostane pribrana i ne napravi neku glupost.

Turbulencijama ni u ranu zoru nije došao kraj. Nikola Grujić je završio sa Mimom ispod pogrivača iako je govorio da će staviti tačku na njihov odnos. Nakon rapsrave, doživeo je pomračenje pa počeo da pravi haos. Miki Đuričić mu se našao u teškom trenutku, ali pevača ništa nije moglo da smiri. U novoj turi haosa i loma, pritrčao je Dejan Dragojević i pokušao da ga obuzda, ali je samo obezbeđenje uspelo da ga dovede u normalu. Gruja je vrlo brzo završio u zatvoru.

Ovo je noć je jedna od najturbulentijih do sada, kako će se razvijati situacija nakon svih brodoloma, ostaje nam da ispratimo.

Autor: J. M. Đ.