Aleksandra Prijović otvorila dušu o batinama koje je dobila, i danas se seća svakog detalja: Ostaće mi to do kraja života

Za nauk!

Novogodišnja čarolija već je ispunila porodični dom Živojinovića - pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović uživaju u toplini doma s sinom Aleksandrom, kom uveliko pripremaju pregrpš iznenađenja u susret praznicima.

- Prethodnu godinu najviše ću pamtiti po vremenu koje sam provela sa sinom, jer sam zbog cele ove situacije dosta vremena provela kod kuće što mi je i najlepše tokom ove korone. On svaki dan priča o Deda mrazu i Novoj godini, on jedva čeka poklon i svaki dan gleda ispod jelke- ispričala je Aleksandra, a prisetila se i kako je to izgledalo u njenom detinjstvu.

Budući da su njeni roditelji bili razvedeni, kao devojčica bila je na dve adrese, kako sama kaže, te uživala u duplim poklonima, ali jednu situaciju posebno pamti.

- Kada sam bila mala, jednoj maminoj drugarici nisam persirala, sećam se da sam dobila batine, nisu bile strašne ali je vikala na mene, na to često pomislim. Posle toga nikada nikome ko je stariji od mene nisam rekla ti, pa i dan danas kada upoznajem nekoga uvek persiram, iako mi kažu "nemoj", to mi je ostalo za ceo život. To bih volela da naučim i mog sina - prisetila se Aleksandra u razgovoru za medije.

Autor: pink.rs