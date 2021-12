OGLASIO SE BAKA PRASE! Nakon Kikinog samoubistva, jutjuber otkrio kroz šta prolazi i rekao svoju strani priče!

Ovo su svi čekali!

Nakon što je javnost ostala šokirana vešću da je Kristina Kika Đukić izvršila samoubistvo, svi su počeli da pominju i Baku Praseta. Naime, sumnja se da je Kika digla ruku na sebe zbog toga što nije uspevala da izađe na kraj sa sajber nasiljem, a svi su okrivili Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baku Praseta, i zaključili da je on doprineo njenom samoubistvu tako što je bio jedan od onih koji ju je javno prozivao. Sada se nakon višednevnih napada oglasio i on, i kroz suze progovorio o celom njihovom odnosu:

- Svi su skočili za moj vrat, svi su uprli prstom u mene, bez da provere činjenice, da li se ubila zbog internet nasilja. A javne ličnosti su iskuristili tu priliku da bi prikupili neke poene i žalili su se i oni kako su i oni proživeli internet nasilje - započeo je ispovest Baka Prase, i nastavio:

- Bili smo u drami, to je bilo pre dve godine, svi dobijaju hejt kad su javne ličnosti, naravno da je dobijala više hejta kad smo se svađali, ali to se završilo, prešli smo preko toga, nastavila je da snima. Mi smo se rastali kao prijatelji. Vi niste svesni koliko će svima vama biti glupo kada se bude objavilo zašto se jedan izgubio. Njeni prijetelji su me zvali i rekli da nisam kriv.

- I ja sam pomislio da li je to zbog toga što sam ja nešto pričao? Njeni prijatelji su rekli da će me javno podržati. Istina će izaći na videlo. Ja neću biti taj koji će to da kaže, šta se zapravo desilo, zašto je izvršila samoubistvo. Ja ne želim to da kažem, to je odluka njene porodice, ako želi da kaže.

- Najlakše je upreti prstom u mene i reći Baka Prase je kriv. Komunicirao sam sa njom posle toga.

- Javio sam joj se, a ona je bila sumnjičava, mislila je da je prenkujem, da ću da je snimam i objavim to. Ali na žalost nemam te snimke jer je upalila veniš mod. Bio sam srećan kada je krenula da priča sa mnom kao sa prijateljem, i hteo sam i da radimo zajedno i milion nekih stvari.

- Nemam ništa protiv toga da me neko proziva jer ja mogu da se nosim sa tim. Ali imam problem sa tim da me neko naziva ubicom! Saznaće se šta je razlog zašto je to uradila i kako je to uradila. Mene optužuju da sam odgovoran za njeno samoubistvo, i to je ono što mene pogađa. Nemam problem da me neko proziva, ali imam problem da neko laže. Ova laž ozbiljno utiče na čoveka. To dete sada nema mira. Ni poštovanja. Jel vi mislite da meni nije krivo? Jel mislite da nisam pomislio na to da sam ja kriv? Hvala Bogu pa su me zvali njeni prijetelji i rekli mi koji je razlog. Ali ovo nema veze sa internet nasiljem!

- Ko ste uostalom vi? Imate pravo da radite šta hoćete, to je i poenta interneta. Ne govorim da je sve što ja radim dobro niti ja to mislim. Pa ko smo mi ako ne pravimo greške?

Autor: M.M.