Kejt Midlton se pojavila prvi put u javnosti otkako je objavila da ima rak! (FOTO)

Ovo su svi čekali!

Kejt Midlton se, kao što je u petak najavila, pojavila na Kraljevoj rođendanskoj paradi, poznatoj i kao Trooping the Colour, sa svojom porodicom u Londonu.

Ona je primećena u kočiji sa suprugom, princem Vilijamom i decom, kako defiluje ulicama Londona i pozdravlja narod koji je došao da prisustvuje ovoj velikoj ceremoniji.

Ova vest iznenadila je celu Veliku Britaniju, ali i svetsku javnost, s obzirom na to da niko nije očekivao povratak princeze od Velsa tako rano.

Međutim, ovaj događaj izuzetno bitan za celu kraljevsku porodicu. U pitanju je rođendanska parada za monarha, a portparol palate je rekao da je kralj Čarls III "oduševljen što je princeza u mogućnosti da prisustvuje događajima".

Princeza je takođe izrazila zahvalnost na porukama podrške javnosti tokom njene bolesti, rekavši da je "ostala bez reči velikom količinom ohrabrenja".

Ovaj princezin povratak, naravno, ne treba da se shvati kao vraćanje javnim obavezama.

