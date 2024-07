Rajačić napravio prvi korak: Konačno skupio hrabrosti da se obrati Jeleni! (VIDEO)

Šok potez koji su svi čekali!

Jelena Marinković razgovarala je sa Markom Đedovićem o krahu braka sa Ivanom Marinkovićem, ali i aferi sa Urošem Rajačićem.

- Veća sramota je da tučeš nekog i j*beš se sa alkoholičarem, što si već doživela. To je veća sramota, nego da ti se neko svidi. Što se Pirat nekome ne bi svideo? On je glup za rijaliti fore, zato ga ismevaju. On bi da priča sa mnom od ponedeljka, jer sam rekao da smo ti i ja pričali. Ja sam mu rekao da je blam da se svađa sa Ivanom, ali i da kokošari sa ženama. On je rekao: "Kako da je zaštitim?" - govorio je Marko.

- On je uhvatio da priča sa Ivanom, rekao je kako sam mu se približila, da smo se pipkali... Meni on nije pominjao Ivana, nego da li imam slobodu da se pričamo. Gledali smo se dva sata. Pričao je kako ga u prolazu udarim ramenom, da jeste, a Ivanu je hteo da predstavi da sam to namerno radila kako bih privlačila njegovu pažnju - pričala je Jelena.

Pored njih je prošao Uroš Rajačić, koji je ugrabio priliku da se preko Marka obrati Jeleni, a ona je poručila da će mu Đedović prepričati šta je razgovarala u "Šiša baru" sa Milanom Miloševićem.

- Šta vas sprečava da razgovarate? - pitao je Marko.

- Ja sam rekla da bih pričala da bih razjasnila neke stvari. Ispada da sam ga jurila, pa je on morao da uradi. Ja sam rizikovala brak, a on je ustao i rekao da nije zaljubljen, a ja možda jesam. Ja sam rekla da se on meni svideo, da je to bilo nešto više - govorila je Jelena.

Autor: A. N.