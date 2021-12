VOJAŽ PRIZNAO ŠTA SEBI NIKAD NEĆE OPROSTITI: Progovorio o vezi sa Breskvicom, pa šokirao izjavom o Nućiju! (FOTO)

Otkrio i šta je naučio od svog oca!

Mihajlo Veruović Vojaž priznao je šta sebi nikada neće oprostiti u odnosu sa bivšom devojkom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

- Ono što nikad neću oprostiti sebi u odnosu sa Breskvicom to je konstantna potreba za radom. Više taj neki klinački pristup tome bi bio zdraviji - rekao je treper, pa potom i objasnio na šta je tačno mislio.

- Što se tiče rada i svega toga, takav sam, striktan i možda je to jedina stvar eto koju zameram sebi. Ništa se nije loše dešavalo među nama da bih sad nešto posebno mogao da izdvojim, to je mladalačka ljubav - objasnio je Vojaž.

Dodao je da je naučio od svog oca kako da prepozna ljude i prilike.

- Od oca sam naučio kako da prepoznam ljude i prilike u životu, a osoba koja me je sa scene razočarala je Nucci, jer me ne sluša. Kada mu kažem da alkohol mora da stane, mora da posluša, to je za njegovo dobro - rekao je Vojaž.

Autor: M.K.