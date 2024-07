NAJVIŠE MU TO ZAMERAM: Nući brutalno o prijateljstvu sa Vojažem, otkrio koje stvari MU NE PRAŠTA!

Igor Panić Nući govorio je o svom prijateljstvu sa Mihajlom Veruovićem Vojažem i otkrio šta mu najviše zamera.

Muzičari Igor Panić Nući i Mihajlo Veruović Vojaž bliski su prijatelji već godinama, a gostujući kod Cece, Nući je otkrio koje Vojaževe osobine najviše ceni, ali i šta ga najviše nervira.

- Volim što je pošten, vredan i ne luta mnogo. Fokusiran je uvek, kada ja odlutam on to spušta i vraća - rekao je Nući.

Kada su u pitanju Vojaževe mane, kaže da ga najviše nervira što do sada ni jednom nisu nazdravili zajedno.

- Ono što me ekstremno nervira, to je čovek sa kojim se toliko godina znam, a nikada nismo alkoholnim pićem nazdravili. On samo vodu pije. Najviše mu zameram to, živim za dan kad ćemo zajedno da nazdravimo. Mrzim da idem u šoping sa njim, ja uživam u tome a on mi stoji na glavi i zvoca. Ume da bude onako previše strastven kada se radi, to se sutra spot zakazuje, to kreće ludilo i onda sutradan kaže "pa nije mi ovo ništa posebno" - rekao je Nući gostujući u jednoj emisiji.

Autor: Milica Krasić