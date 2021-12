Razvezao jezik!

Pevač i bivši učesnik pete sezone ''Zadruge'' Petar Vasić prokomentarisao je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' turbulentne ljubavne odnose svojih dojučerašnjih cimera iz Bele kuće.

On je istakao da ga je Dejan Dragojević veoma razočarao zbog svog zbližavanja sa Dalilom.

- Ružno mi je to što Dejan sada radi. Ne znam šta će mu to u životu. Taj koji prelazi preko prevare, mora da je lud. Nekada sam ga gotivio, ali sada kad vidim šta radi od sebe, mislim da mu to ne treba - rekao je Petar Vasić, a onda prokomentarisao odnos Mateje i Anđele.

- I sa Matejom i sa Anđelom sam mnogo dobar. Anđela je neiskvarena, a Mateja je neiskvaren momak. To bi mogla da bude i te kako zdrava veza - rekao je on, a onda otkrio da Matijevićeva bivša devojka Tara Simov još gaji emocije prema njemu.

- Mateja nema dodirnih tačaka sa Tarom, a Tara i te kako ima emociju prema njemu. Neće ga zaboraviti nikad - kaže bivši zadrugar pred premijernim kamerama, a onda se osvrnuo i na turbulentan odnos Milice i Mensura.

- Njih dvoje su mi užas. Ne mogu očima da ih gledam. Milica je bila izuzetno dobra na početku, sa svima se družila, a onda je postala izuzetno bezobrazna, drska i nekulturna. Oni su neku negativu uneli u sebe - rekao je Petar.

Autor: M.K.