Iznenađen je!

Odnos Marka Osmačića i Viki Mitrović je u zadnje vreme veoma tubulentan. Nakon svih sukoba i raskida veze koji se desio, Viki je molila Marka da se pomire, govoreći mu da ga voli, ali je on odbijao.

Obzirom da ju je Marko odbio, Viki je rešila da se osveti pa je celo veče igrala sa Dinom Dizdarevićem. To je naravno Marku zasmetalo pa su njih dvoje ušli u sukob u ranim jutarnjim satima.

Markov drug Miloš je otkrio da li ima nade za pomirenje Marka i Viki u Zadruzi posle svega što se dogodilo:

U suštini video sam sve. Ne bi se on pomirio sa njom da su napolju, ali pošto su tamo, normalno je da se pomire. Velika je verovatnoća da će ostati zajedno do samog kraja, jer ipak postoje emocije kod oboje, a veoma su slični. Oni su ušli u priču lagano, jer oboje vole opuštenost, ali sada je već druga stvar, ima tu svega - komentarisao je Markov drug sukob Viki i Marka.

- Mada moram da kažem da je on za nju premija, ali možda tu ima nečega više. Biće tu svega, od njega se to i očekuje. Vidi se da mu se sviđa i da je zaljubljen, verujem da je to taj zatvoreni prostor - kaže Miloš.

Miloš se osvrnuo i Markov napad na Dina, i tom prilikom iskrtikovao svog prijatelja:

Nije trebalo to sebi da dozvoli, ali on ako ne reši istog momenta - ne može da se smiri. Ne znam šta ga je nateralo na to, ali izgleda da je odlepio za Viktorijom, čim je spreman da se pobije sa ljudima zbog nje. Naravno, to ne podržavam, ali dobro je prošao, jer je mogao da bude diskvalifikovan - zaključuje Osmakčićev drug za Pink.rs.

Autor: N.Brajović