Prvo karijera, za ljubav će lako!

Sve je počelo u toj 2019. godini, kada je ušetala na vrata velelepnog imanja u Šimanovcima u trećoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu, Zadruga. Ivana je, te godine, zauzela 17. mesto u superfinalu.

Ivana je napravila kratku pauzu, pa se na ekrane najgledanije televizije, televizije Pink , vratila u punom sjaju i to u poziciji o kakvoj nije ni sanjala. Postala je voditeljka i to formata u kom je, kako i sama navodi, bila učesnik. Kako se bliži Nova godina i Božić, Ivana je ekskluzivno pred kamerama portala Pink.rs otkrila kakvi su joj planovi za predstojeću godinu, šta je to što joj je obeležilo ovu tekuću, kao i o tome, da li će sebi ''dozvoliti'' da se u narednoj godini zaljubi.

Ćeo Ivana, za početak, kako si?

Odlično sam. Ova novogodišnja euforija na mene pozitivno utiče, kad krene sneg i lampice po gradu, ljudi su odmah energičniji, malo su nostalgični, emotivniji, pa samim tim mogu da kažem da meni ova novogidšnje euforija prija - rekla je Ivana,

Je l' možeš da izdvojiš tri stvari koje ti je ova godina donela, a kojih ćeš se prisetiti i biti ponosna na njih u narednoj?

Uvek, na prvo mesto mogu staviti taj neki poslovni uspeh, u smislu da sam postala voditelj projekta u kom sam i sama bila učesnik. To mi je najveći uspeh koji sam ostvarila u svojoj kraijeri. To će mi obeležiti ne samo 2021. godinu, nego i par godina. Sećaću je se, definitivno, po tome što sam postala deo Pink televizije i projekta, koji je sigurno, broj jedan u regionu - navela je voditeljka.

Da imaš čarobni štapić, šta bi promenila u ovoj godini?

U ovoj godini šta bih promenila...Odabraću koronu, jer je to stvarno nešto što je donelo isključivo loše. U svakim nekim promenama životnim, vidim ono: ''Možda je to zbog nečeg'', ali bih sigurno izbrisala koronu sa lica zemlje, kada bih imala taj čarobni štapić - nastavila je Ivana.

Da li možemo očekivati da će Ivana Šopić sebi ''dozvoliti'' neku ljubav u narednoj godini?

Ja bih volela. Naravno niko nije imun na ljubav, svi je negde, ako je nemamo, priželjkujemo potajno, da se udamo, oženimo, osnujemo proodicu. Prosto, da živimo tu neku svoju bajku. Ja bih volela da mi sledeću godinu obeleži napredak u karijeri, ali nikad se ne zna. Volela bih da se oprobam, kao što je Veliki šef već nagovestio, da je ovo poslednja Zadruga i da će biti neki novi projekat, u kom bih volela da se oprobam. Tako da bih volela da mi seldeću godinu obeleži karijera, a za ljubav bih ostavila neku tamo, 34-tu, 35-tu godinu, kada budem sigurna da eto, neću biti željna ničega, da sam ostavrena. Ne jurcam za tom nekom ljubavi, prosto, neka sama dođe - rekla je Ivana.

Da se osvrnemo na tvoju karijeru, da li u sledećoj godini možemo da očekujemo nešto bolje, inovativnije?

Već sam ti negde odgovorila, ali da - rekla je voditeljka.

Na šta tebe asocira period zime, snega, novogodišnjih i Božićnih praznika?

Definitivno na detinjstvo, na tu neku bezbrižnsot, koju smo svi imali kao deca, tačnije, nadam se da smo je svi imali. Mene to podseća na neki period kada nisi imao nikakav problem u životu, osim toga šta ćeš dobiti kao poklon od Deda Mraza - rekla je Ivana.

Da li si ti ispalnirala novogodišnju noć? Gde ćeš biti?

Ja sam odlučila da, obično kad se zakaže ili najavi dolazak, uglavnom bude bezveze i onda nemaš ni prostora da odeš negde drugde. Ja sam odlučila da za Novu godinu budem kao irvas, da preletim od kuće do kuće, od kafića do kafića, pa gde mi bude najbolje, tu ću se zadržati - zaključila je Ivana.

Portal Pink.rs Ivani svakako želi srećnu Novu godinu i da joj se sve želje ostvare, što je Ivana poželela i nama, kao i svim čitaocima našeg portala, pa tako ceo inervju i na koji način je Ivana poželela čitaocima srećnu Novu godinu i Božićne praznike, pogledajte u nastavku.

Autor: Nikola Žugić