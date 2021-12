Ovo su njene najveće želje!

Bivša zadrugarka, atraktivna Dragana Mitar, u ekskluzivnom intervjuu za Pink.rs otkrila je kako će provesti predstojoće praznike, šta će poželiti u novogodišnjoj noći, kao i koje greške bi najradije izbrisala u godini koja nam je već uveliko na izmaku.

Koja ti je prva asocijacija na novogodišnje i božićne praznike?

- Prva asocijacija je moj rođendan, svi ga slave, 1. januar. Naravno, tu je i okupljanje porodice, pozitivna energija, sreća...

Kako planiraš da provedeš predstojeću novogodišnju noć?

- Novogodišnju noć provešću sa svojim sinom i par bliskih prijatelja.

Ova godina je na izmaku, šta je ono što ćeš najviše pamtiti, i da li postoji nešto što bi rado izbrisala, kad bi mogla?

- U ovoj godini mi se svašta izdešavalo, povređivana sam, ali isto tako sam i ja povredila neke ljude... Najviše ću pamtiti prelazak moje bebe u školarca, kao da je juče bio beba! Kako vreme leti, izbrisala bih neke greške koje mi nisu bile potrebne i koje očigledno stalno ponavljam, a to su, da kažem, neke loše navike, ali i to će se promeniti.

Tvoj sin Jovan je nedavno napunio sedam godinu i krenuo u prvi razred, da li često poželite želje od Deda Mraza?

- Ja se trudim da i van praznika Jovanu ispunjavam želje, koliko god mogu, i njegove su ostvarljive, a moje su možda malo komplikovanije, ali, Bože zdravlja, nadam se da će ih Deda Mraz ispuniti.

Kad smo kod Deda Mraza, koje su tvoje želje za novu godinu, koja je uveliko na pragu?

- Moje želje su da nešto što sam zamislila, a tiče se poslovnog dela, da to i ostvarim, a nadam se da ću uspeti. E sad, ima tu još par želja, ali ako otkrijem, neće se ispuniti.

Za kraj, šta bi poželela čitaocima portala Pink.rs?

- Svim čitaocima bih poželela da sve greške ostave iza sebe u staroj godini, a svi ih, naravno, imamo, da se okrenu budućnosti, da se okruže ljudima koje vole i koji ih vole i da šire ljubav. Naravno, zdravlja na prvom mestu, to kada izgubimo - tek onda shvatimo šta je u stvari život i naravno ono što požele u novogodišnjoj noći da im se to i ostvari. Ja, evo, ljudima i koji me vole i koji me ne vole zaista od srca želim srećnu Novu godinu.

Autor: P. Radosavljević