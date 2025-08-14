SPECIJALNA EMISIJA POVODOM NASILJA BLOKADERA! Kojčić: Stranke koje podržavaju blokadere već plaćaju političku scenu, drastično im se smanjuje broj pristalica

Blokaderi koji već mesecima maltretiraju građane Srbije divljali su i večeras u Novom Sadu, u Beogradu, u Lazarevcu, Kraljevu i Pančevu.

U nasilnim akcijama blokadera povređen je veći broj policajaca koji su obezbeđivali neprijavljene skupove.

Blokaderi su se na policiju nasrtali motkama, transparentima, gađali ih kamenicama...

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u obraćanju javnosti je naveo da se dogodio jezivi napad na državu i na građane koji drugačije politički misle, na policiju, te poručio da će svi napadači snositi odgovornost.

- Bojimo se da ima i teško povređenih policajaca. Imamo informacije sa terena da je više od 14,15 policajaca povređeno večeras u aktima nasilja - naveo je Dačić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da nije neočekivano ovakvo nasilje, pošto je unapred najavljivano.

- Marinika Tepić je najavila "oluju", ona je očigledno znala nešto što mi nismo. Ovo je organizovano nasilje, naočigled besmisleno jer su napadnute stranačke prostorije, ali povređen je veliki broj policajaca - naveo je Krstić.

Kako navodi, opozicioni mediji sve vreme navode kako je reč o mirnim protestima.

- Dok na slikama vidimo linč rulju koja gađa policajce i napada ih. Imamo situaciju koja nije zabeležena od kako imamo višestranački sistem u Srbiji - dodao je Krstić.

Prema njegovim rečima, blokaderi opravdanje za nasilje pronalaze u dehumanizaciju Vučić i njegove porodice.

Zoran Anđelković je ukazao da su funkcioneri opozicionih stranaka pozivali i na primenu oružja, te da je eskalacija sukoba bila očekivana.

- Videli smo ljude koji su pokazali da žele mir i napredak i manji broj ljudi koji su izaški da ulice kako bi izazvali krvoproliće, sa željom da ubiju demokratiju - zaključio je Anđelković.

Politički analitičar Stevica Deđanski je podvukao da nadelžni organi moraju da reaguju, te da nije dovoljno da samo policija odradi svoj posao.

Ukazao je i da opozicioni mediji neprekidno pozivaju na nasilje.

Deđanski je osudio zloupotrebu dece u političke svrhe i guranje najmlađih u prve redove.

- Srbija traži pravdu. Nasilnici treba da budu privedeni i sankcionisani, a potom treba naći i one koji povlače konce - naglasio je Deđanski.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da se na osnovu snimaka vidi da su blokaderi dali sebi za pravo da nekoga čak mogu i da ubiju, jer ne razmišlja isto.

- To je manjina koja je postala svesna da ne može da izborima da osvoje poverenje građana i rešenje vidi u nasilju - dodao je Kojčić i istakao da se radi o organizovanom napadu na Srbiju.

Policija, kako je ocenio, je svoj posao radila profesionalno i smireno.

Kojčić je istakao da su blokaderi ti koji su krenuli na prostorije SNS, te da nema prostora za spin kako su oni napadnuti.

- Mediji mogu da navijaju za nekoga u određenim granicama, ali nemaju pravo više da spinuju - podvukao je on.

Dodao je da je neophodno da kolovođe odgovaraju, od orgnizatora, preko podstrekivača do ljudi iz inostranstva.

Primetan je antisrpski depozit, ali ne može da se artikuliše i pridobije građane.

- Smanjuje se broj učesnika, i opozicione stranke koje podržavaju blokade se već plaćaju cenu, ostaju samo patološki srbomrzci - naveo je Kojčić.

Sagovornici Pink su govoreći o privođenju nasilnika ocenili da nije pitanje koliko će njih biti privedeno, već koliko će ih biti pušteno.