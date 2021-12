Progovorili o svim temama koje zanimaju javnost kad su oni u pitanju!

Poznati bračni par, pevači Saša Kapor i Nikolina Kovač u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs govorili su o svojim planovima za 2022. godinu, otkrili oko čega se najčešće svađaju, pa otkrili i da li će nas uskoro iznenaditi prinovom.

Kako ove godine provodite Novu godinu i božićne praznike?

- Novu godinu dočekujemo radno, ali zajedno. Uglavnom smo uvek odvojeni za doček Nove godine, a ovaj put nastupamo zajedno, tako da će to biti jako uzbudljivo.

Po čemu ćete pamtiti 2021. godinu? Šta izdvajate kao krunu 2021. godine, a šta je ono što niste uspeli da ostvarite od zacrtanih planova?

- Pamtićemo samo one lepe trenutke, a sve ostalo što i nije išlo onako kako smo zamislili realizovaćemo onda kada za to bude pravi trenutak. Nova godina je i prava prilika za to.

Šta se nalazi na vašoj listi prioriteta i želja za 2022. godinu?

- Zdravlje, zadovoljstvo i mir, a sve ostalo će se posložiti, ako su prisitne ove tri stvari. Naše želje su sa godinama jednostavnije i skromnije.

Šta biste najradije izbrisali iz 2021. godine kao da se nije ni dogodilo?

- Ova situaciju sa virusom koja je bila i više nego opterećujuća i mučna za sve ljude.

Koliko se vaš život promenio dolaskom naslednice na svet i u čemu Saša najviše pomaže kada su deca u pitanju?

- Ona je upotpunila naš život i našoj priči dala najlepše moguće boje, ona je devojčica prepuna ljubavi i svojom čarolijom sve nas je obasjala na jedan predivan način. Saša i ja smo tim do kraja života i deca su nam uvek na prvom mestu i iznad svega. Tako da dobar dogovor mora da postoji, jer igramo za isti tim uslovno rečeno.

Oko čega se najviše slažete, a oko čega najviše raspravljate?

- Oko nekih krucijalnih životnih stavova se slažemo, a oko poslovnih vizija znamo da se ne složimo, što je sasvim i prirodno, jer svako je individua za sebe što tako i treba da bude da na kraju svako ima svoje viđenje stvari.

Da li u 2022. planirate proširenje porodice i možda potencijalno preselje u veći stan ili kuću, o čemu se pisalo?

- Što se tiče prvog dela pitanja, to je zaista nešto blaženo i treba da bude jedna vrsta tajne koja pripada samo tim ljudima, jer roditeljstvo je najposebnija stvar na svetu. A što se drugog dela pitanja tiče, iskreno mislim da čovek u današnjem vremenu ništa preterano ne može da planira, vizija o nekom novom potencijalnom domu postoji, pa ćemo da vidimo.

Kako se slažu Nikolaj i Nikoleta? Na koga vas ko više podseća od vas dvoje?

- Nikolaj obožava svoju mlađu seku, kao i ona njega, zaista je to jedna posebna ljubav, Nikoleta karakterom podseća na mene, a Nikolaj na Sašu, ali generalno što je i normalno imaju osobine i jednog i drugog roditelja.

Čime ćete iznenaditi naslednike za Novu godinu i praznike?

- Nikolaju je celi svet vezan za fudbal, tako da će to biti nešto u tom fudbalskon maniru, a Nikoleta je prava devojčica i mnogo voli lutke, barbike, tako da sam sigurna da ćemo ih obradovati. Materijalne stvari su trenutne, ali ljubav modulira i decu i karakteriše u prave ljude u to sam sigurna.

Da li u 2022. planirate neko egzotično, porodično putovanje i gde biste voleli da odete?

- Moj suprug i nije neko ko voli preterano putovanja, ali verujem da će se to promeniti u nekom trenutku i da će ispoštovati dogovor koji smo napravili, u suprotnom idem sama.

Mnogo se pisalo o vašem odnosu i navodnim krizama u braku. Na kraju ove 2021. godine kako biste opisali vaš odnos i koliko je on bolji ili lošiji u odnosu na sve prethodne godine?

- Brak je timska igra u kojoj su potrebni: davanje, razumevanje, ljubav, kao ključ svega i na kraju istinska želja da se uslovno rečeno igra za isti tim. Nas dvoje se zaista trudimo da nas odnos bude što bolji i kvalitetniji.

Autor: M.K.