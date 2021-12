Više ništa neće biti isto posle ove noći!

Ove subote je ''Pitanja novinara'' zamenila, po prvi put u ovoj sezoni, najspektakularnija ''Izazovizija'' do sada. Vodteljka Dušica Jakovljević i voditelj Darko Tanasijević su ovoga puta bili domaćini spektakularne Izazovizije, pa su po samom ulasku na imanje, predstavili stručni žiri kog su činili: Aleksandra Nikolić, Ermina Pašović, Milica Kemez, Filip Đukić i Bora Santana.

Nakon što su predstavili pravila igre, voditelji Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević objavili su da je došlo vreme za prvi izazov, a on je bio košarka. Prvi je igrao Stefan Krstović Krle, koji je u paru sa Sandrom Rešić. Krle je osvojio 18 poena. Tara Simov i Mensur Ajdarpašić su odlučili da on gađa u koš, a i on je osvojio 18 poena. Čorba je bio naredni takmičar i on je osvojio 27 poena. Fran Pujas osvojio je 24 poena. Na iznenađenje svih, Janjuš je prepustio Viktoriji Mitrović koš, a ona je osvojila samo 6 poena. Mateja Matijević uspeo je da osvoji 15 poena. Deniz Dejm je stupila na scenu, a njen stajling ostavio je sve bez teksta. Iako je ona želela da gađa, Sale glumac je uspeo da je ubedi da to uradi on. Glumac je uspeo da osvoji 21 poen. Bane Čolak osvojio je 12 poena.

Maja Marinković i Filip Car se nisu smirivali u bekstejdžu. Njemu nije prijala energija, pa je hteo da ode napolje kako bi zapalio cigaretu, Marinkovićeva mu je odmah poručila:

Idem malo napolje, puši mi se - rekao je Car.

Gde ćeš ti. Sedi dole - rekao je Car.

Voditelji Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević prekinuli su svađu Maje Marinković i Filipa Cara, kao i program na kratko, te su pozvali ovog zadrugara da se oproba u udaranju kruške. Car je udario više puta, a najbolji rezultat bio mu je 925. Mensur Ajdarpašić odlučio je da nadjača Cara, došao do kruške i osvojio 978 poena.

Kompleksi - rekao je Mensur.

Car je probao još jednom i osvojio 930 poena.

Nervozan sam, boli me i ruka i sve, udarao bih ovo do podne najviše...

Maja Marinković je nastavila da provocira Filipa Cara pa su se njih dvoje sukobili, a Car je u jednom momentu krenuo da preti Maji:

Majo je l tebi lepo sa mnom, je l ti ispadaš monstrum, ostavi me na miru, ajde da raskinemo - rekao je Car.

Što da raskinemo, nećemo, ti si ku*var - govorila je Maja.

Pa ja tebe volim, ali ti nisi normalna. Meni su ljudi, evo prvi Mateja mi je rekao da nisam trebao da ti pređem preko nekih stvari, ti se nikada nećeš promeniti, takva si, tebi je u krvi- Ti svima praviš haos u životu, a onda ti gledaš Čorbu, i sada to meni radiš - nastavio je Car,

Šta tebe boli ku*ac šta sam ja radila - odgovorila je maja.

Stručni žiri na sinoćnoj "Izazoviziji" odlučio je da izvede Zolu i Nevenu Savić na scenu, jer su želeli da vide kako se ljube.

Rekao sam joj: "Ušao sam u Božiju baštu i ubrao najlepši cvet" - rekao je Zola.

Poljubac, poljubac - skandirao je žiri.

Zola je poljubio Nevenu pred svima.

Nikola Grujić Gruja i Milana Šarac Mima su sve vreme, u toku sinoćne Izazovizije, pokušavali da nađu štek od zadrugara kako bi se osamili i prepustili emocijama koje imaju jedno prema drugom. Njih dvoje su se u jednom trenutku sklonili iza stubova Palate Milenija i krenuli da se ljube, oni su mislili da su se sklonili od zadrugara i kamera, ali nisu primetili da ima kamera iza njih koja je sve usnimila. Njih dvoje su se ljubili neko vreme, a on je čak i ljubio Mimu u vrat.

Nakon nove pauze za reklame, počela je šesta igra. Voditelji Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević otkrili su da će se zadrugari takmičiti u igrici "Speed of Light (Brzina svetlosti)". Oni su morali da dotaknu polja koja u tom trenutku svetle i to što pre. Sandra Rešić je osvojila 73 poena. Mensur Ajdarpašić je uspeo da osvoji nešto više od Sandre, 79 poena, dok je Milan Janković Čorba nadmašio oboje - osvojio je 99 poena. Dejan Dragojević je krenuo da igra igricu, a odmah je dobio i prozivku.

Čudi me da ga je Dalila pustila sa povoca... Katastrofa, razočaranje - dobacila je Ermina Pašović, članica žirija.

Neka sam razočarao, bitno da sam srećan. Rešiću oko porodice, tu sam, gde sam - rekao je Dejan.

Šta je definicija sreće? - pitala je Pašovićeva.

To zna moje srce. Nekome je sreća tuga, a nekome je sreća tuga - istakao je on.

Nakon završetka sedme igre, voditelji Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević otkrili su ko je osvojio najmanje poena. To su bili sledeći parovi: Matora i Čorba, Bane Đokić i Nevena Miličević, Marijana Zonjić i Zola, Bane Čolak i Dalila Dragojević, kao i Krle i Sandra Rešić. Žiri je većinom glasova odlučio da "kazni" Dalilu i Čolaka, a "Točak sudbine" zavrtela je Ermina Pašović. Točak je stao na broj 16, a Dalila i Bane su morali da jedu crni luk.

Odličan je ukus, ja volim luk, kao jabuku da jedem - rekla je Dalila.

Dejan treba posle da se ljubi... - prokomentarisala je Dušica.

Banetova stopala, luk... - dodao je Dejan.

Sinoćna "Izazovizija" se privela kraju, a voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je zadrugarima da to nije sve.

Zamoliću vas da ustanete svi. Kada uđete u Belu kuću, zamoliću vas sve da sednete za crni sto i čekate iznenađenje - najavila je Dušica.

Zadrugari su pohitali ka Beloj kući i zauzeli mesta. Sa nestrpljem su čekali da vide o čemu se radi. Na vratima Bele kuće pojavila se Aleksandra Nikolić, koja je bila članica žirija na večerašnjoj "Izazoviziji". Aleksandra od sinoć postaje zvanični takmičar "Zadruge 5".

Maja Marinković počela je da ludi zbog ulaska Aleksandre Nikolić, pa je Filipa Cara podsetila kakva su pravila ponašanja.

Jedva mi je ruku dala - komentarisao je Filip.

Je l' okej? Ni dobar dan, ni ništa - pretila je Maja.

Ne daš mi sa Zolom da pričam, a daćeš mi sa bivšom... Bilo bi suludo - ludeo je Car.

Marko Osmakčić ludeo je zbog poraza od Mateje Matijevića i Ane Jovanović i vileneo po spavaćoj sobi, a onda mu se i ona obratila.

Hemijsko čišćenje, meni je najpotrebnije, a 10.000 dinara, pa ja bih bio kralj ovde. Sanja, ja ne mogu da verujem, meni se plače - kukao je Marko.

Ja da sam na Matejinom mestu podelio bih pare sa vama - rekao je Karić.

Znam da su ti uništene stvari, ja sam ponudila, to je bila dobra namera - pričala je Ana.

Milica Veselinović je doživela histerični napad, istrčala iz Bele kuće i napala Mensura Ajdarpašića, a razlog je to što ona misli da on ne želi da bude blizak sa njom kad je tu Ana Jovanović.

Reci mi šta je istina, vidim sve - urlala je Milica.

Nismo zajedno, zato te ne grlim - odgovorio je Mensur.

A što sklanjaš ruke kad prolaze određeni ljudi? - pitala je ona.

Dođi u krevet, lezi, ne tripuj se - govorio je Ajdarpašić.

Skloni se! Ja se tripujem... Život si mi uništio! - urlala je Milica.

Maja Marinković započela je novi haos u krevetu sa Filipom Carem, a on je počeo da besni na nju.

Vidi šta si mi sad uradio - rekla je ona.

Vidi nikad više u životu! Grebi, grebi! Daj prst da ti izlomim. Samo me još jednom ogrebi, odgrišću ti vrat! Majku ti je*em, ti mene da udaraš, pogledaj mi facu... Nemoj da mi priđeš - besneo je Car.

Zadrugari su se probudili nakon haosa Maje MArinković i Filipa Cara, pa počeli da urlaju na nju.

Majo, da li si normalna? Vidi ga na šta liči - urlala je Matora

Majo, nema smisla - rekao je Car.

Neka vodi računa! Što me maltretira? - pravdala se ona.

Ceo haos je posmatrala i Aleksandra Nikolić iz kreveta preko puta njih. Car je izašao u dnevnu sobu, a zadrugari su šokirano posmatrali ogrebotine koje mu je Maja napravila po licu. Oni su se okupili oko njega i sanirali mu rane.

Maja Marinkvoić i Filip Car nastavili su sa skandaloznim svađama, pa je Car izrevoltiran Majinim ponašanjem uzvratio.

Šta sam ti napravio? Ajde reci mi sad kad sam ovde - počeo je Car da se dere na nju.

Zadrugari su šokirani i zabezeknuti posmatrali haos Maje i Cara, u kom su osudili Marinkovićevu zbog njenih postupaka.

Autor: N.Žugić