Ništa više neće biti isto!

Sinoć je, kao i svakog utorka, na velelepnom imanju u Šimanovcima održana još jedna žurka. Zadrugari su se pred sam početak spremali, a u sobi za izolaciju došlo je do sitauacije između Dalile Dragojević i Filipa Cara. Iako su rekli da više neće razgovarati, Car je upitao Sandru Rešić za koliko je gotova ta "retriverica" (Zlatni retriver je Filipova šifra za Dalilu", a ona se nasmejala.

Žurka je počela, a Marko Osmakčić, koji je nedavno imao sporazumni raskid sa Marijanom Zonjić, fokusirao se na Staniju Dobrojević, te stalno proveravao da li joj nešto fali. Dobrojevićeva se i na ovoj žurki pojavila u izazovnoj kombinaciji, a fokus su bile njene grudi.

Najveselija bila je ipak Viktorija Mitrović, koja je zapalila podijum svojim vatrenim plesom.

Najizazovniju kombinaciju ipak je nosila Deniz Dejm, koja se u jednom trenutku popela na binu i napravila performans za zadrugare.

Za lud provod sinoć bio je zadužen DJ Neba, a zadrugari su đuskali uz hitove koje im je puštao. Ali, to nije bilo sve, kako je Veliki šef spremio još mnogo toga za zadrugare. Na iznenađenje takmičara pete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, u kazino je sinoć ušetala Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana eM, koja je odmah napravila haos.

Sinoć su se rodile i nove simpatije. Osmakčić je nekoliko puta prilazio Sandri Čaprić, sa kojom je ostvario prisniji odnos nego ranije.

Ipak, svoju pažnju je ponovo usmerio ka Staniji, sa kojom se merkao u ogledalu.

Dalila je sinoć nekoliko puta naručivala pesme, a posebno je bilo zanimljivo što je od Tijane naručila njenu pesmu "Kako ostaviti lava".

Car je sinoć napravio potpunu pometnju ispred kazina, kad je predložio Vanji Rašovoj da se poljubi sa MC Damirom. Ovo je uradio i obećao da će joj dati pivo, a ona je na to pristala, što je izazvalo reakcije kod svih prisutnih.

Dalila je odlučila da zaigra ispred ogledala, a kad joj je prišao suprug Dejan, ona ga je potpuno iskulirala. Međutim, bezobrazan pogled uputila je Filipu Caru, koji je stajao nedaleko od nje.

Nekoliko minuta kasnije došlo je do haosa između Cara i Dina Dizdarevića. Dino se naljutio jer pozajmio Caru novac, koji je on prokockao, pa je počeo da urla na njega.

Dalili je zasmetalo to što se Dejan ponovo mota stalno oko nje, pa su se u jednom trenutku i posvađali, zbog čega je on napustio žurku.

Čim je videla Dejanu leđa, Dalila je počela da se veseli za sve pare, a Car ju je posmatrao.

Car je imao drugih problema, a najveći u jednom trenutku je bio taj što je izgubio previše novca na ruletu, pa je izašao sa žurke, a Viki je krenula za njim i pokušala da ga oraspoloži.

Za to vreme Dejan se vratio u kazinu, a kad je Tijana eM zapevala pesmu "Sunce ljubavi", Dalila i on su zaplesali i razmenjivali strasne poljupce i zagrljaje, što je većina zadrugara podržala.

Car se vratio u kazino i posmatrao prisnost Dalile i Dejana, što mu nije nimalo prijalo.

Grupa zadrugara koja je bila u pušionici sa Vanjom i Damirom analizirala je njihov odnos i poljubac od večeras, a poželeli su i da ih vide zajedno.

Ono što je šokiralo sve je da su se smuvali Viki i Car. Ovo dvoje zadrugara završili su nakon nekog vremena u njegovom krevetu u izolaciji, gde su razmenjivali poljupce i dodire.

Nakon žurke, Marijana je završila u Janjuševom zagrljaju, koji joj je otvorio dušu.

Janjuše, videla sam šta si radio danas sa drugim devojkama - ljubomorisala je ona.

Dođi da te zagrlim, hajde - poručio je Janjuš.

Da li sam ti nedostajala? Da li si meni posvećivao one pesme ujutru? - ispitivala ga je Marijana.

Marijana, da li si zbog kese para sad tamo kod Janjuša? - provocirao je Fran (Janjuš je sinoć osvojio neverovatnu sumu).

Vidiš kako ispada. Hajde, hoću da mi spremiš nešto da jedem - rekla je Marijana.

Nesrećan sam. Iskreno, nekada se sam sebi divim koliko sam psihički stabilan. Sam se sebi gadim. Tri godine sam bez Krune, odsutan, sve to mene boli i jede - priznao joj je on.

Nakon Franove provokacije, on i Marijana su počeli da se svađaju i jedno drugom dobacivali.

Potom je Marijana iznerrvirala Janjuša, koji je još jednom odlučio da stavi tačku na komunikaciju sa njom.

Dalila je otišla do svog kreveta u spavaćoj sobi pre izolacije, gde je ponovo zamerila Dejanu što je guši pažnjom i komplimentima, ali on nije mogao da prestane da hvali svoju suprugu. Ona mu je poručila da tako samo može da je udalji od sebe.

Dalila je otišla do izolacije, gde je odlučila da ispuni svoje obećanje i da više ne progovara sa Carem. Okrenula mu je leđa i počela da spava. Međutim, mir nije dugo trajao. Car se probudio jer mu je bilo vruće, otvorio vrata i probudio Dalilu, zbog čega je brzo došlo do novog okršaja.

Svađa zbog otvorenih vrata pretvorila se u nešto drugo. Car je prebacio Dalili što je prisno igrala sa Dejanom, a zatim aludirao na to da je ona nervozna jer je ljubomorna zbog toga što se poljubio sa Viki.

Haos se nastavio, a Car je direktno optužio Dalilu da je ljubomorna. Kad je ona izjavila da Viki treba da bude bruka i sramota što se poljubila sa Filipom, on je aludirao na to da su se i oni poljubili, zbog čega je kasnije nastalo do novog haosa.

Car je otkrio Dalili da je poljubi u obraz svaki put kad se uspava i da će to i ovog jutra uraditi, zbog čega je ona krenula da ga gađa stvarima. Potom mu je ponovo zamerila što je aludirao da su se poljubili u usta, a zatim rekla da ponovo završavaju svaku komunikaciju.

Autor: M. P.