Anja Todorović za Pink.rs priznala da li u 2022. staje na LUDI KAMEN sa Cveletom, otkrila kakvu MUZIČKU KARIJERU sprema, pa progovorila o onome što do sada niste znali o njenom učešću u Zadruzi!

Anja Todorović - atraktivna mlada zvezda u 2022. godinu zakoračiće kao pevačica, a 2021. godinu ispatila je u velikom stilu! Pročitajte veliki novogodišnji intervju sa bivšom zadrugarkom!

Bivša učesnica jednog od najgledanijih formata u čitavom regionu „Zadruga“ – Anja Todorović je za Pink.rs sumirala godinu za nama i ispričala na šta je najviše ponosna. Ona je tim povodom otkrila sledeće:

Koji trenutak ti je obeležio 2021. godinu, na koji si veoma ponosna?

- Snimanja moje prve pesme i spota. Jedva čekam da ugleda svetlost dana. Dala sam celu sebe u ovom projektu i iskreno sam se baš pronašla u tome. Mislim da će biti pravi bum na muzičkom estradnom nebu – okrila nam je Anja.Da li postoji nešto čega se prvo setiš kada pomisliš na 2021. godinu?

Da li postoji nešto čega se prvo setiš kada pomisliš na 2021. godinu?

- Zadruga, definitivno. Bila mi je velika lekcija. Mnogo toga sam naučila. To je jako opširna tema o kojoj ne bih sada da pričam, ali taj projekat je definitivno obeležio godinu koja je za nama. Stvarno jedno veliko iskustvo i za mene mog dečka Stefana.

Da li planiraš sa svojim dečkom da pokreneš neki zajednićki prejekat, biznis ili već na tome radite?

- O da, imamo dosta toga u planu. Na mnogim stvarima već radima. Ali ne smem ništa da otkrivam. Sve ćete imati priliku da vidite. Neka ostane to naša tajna dok ne ostvarimo sve što smo zamislili.

Da li vas fanovi mogu gledati u nekom rijaliti formatu u godini koja je pred nama?

- Ja se uvek u životu vodim onim ’nikad ne reci nikad’ ali mislim da sledeće godine neće doći do toga. Barem za sada ne bi trebalo. Ozbiljno smo se posvetili projektima i želimo da to izguramo do kraja. Ko zna šta nas čeka u budućnosti, ali za sada rijaliti nam nije u planu.

Da li ćete svoje fanove iznenaditi veridbom ili možda imate u planu da u godini koja je pred nama stanete na ludi kamen?

- Pričali smo o tome par puta, samo Cvele zna kada će to biti i da li će do toga i dolaziti. Najbitnije je da se mo volimo, mladi smo, imamo vremena za sve. Ali svakako imamo u planu i taj čin.

Šta ti je ova godina donela, a šta odnela i na čemu si najviše zahvalna?

- Rijaliti, kao što rekoh bio mi je životna škola, tako da sam dosta toga naučila. Sada definitivno više cenim neke stvari nego što sam pre cenila. Verujem da se sve dešava sa razlogom. Zahvalna sam Bogu na svim dosadašnjim iskustvima.

Koju želju ćete poželeti u ponoć? Poruka za čitaoce?

- Glavna želja mi je uvek bila da svi bolesni ozdrave, to je najvažnije. A moje lične želje ću sačuvati za sebe. Čitaocima portala bih poručila da uživaju u sledećoj godini, volite se i živite svaki dan kao da je poslednji – izjavila je Anja Todorović za Pink.rs i tim povodom čestitala svim čitaocima srećne novogodšnje i božićne praznike.

Autor: Nemanja Vasiljević