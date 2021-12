'ONA JE MOJ NEPRIJATELJ!' Eva Ras osula paljbu po Dalili i braku sa Dejanom! Neće ni da čuje za nju samo zbog JEDNOG!

Javnost o njihovom sukobu malo zna!

Glumica i književnica Eva Ras kaže da njen posao uopšte nije trpeo zbog virusa, te da je 2021. godinu provela radno.

Budući da mesecima unazad cela Srbija i region bruje o Dalili Dragojević i njenoj javnoj preljubi koju je počinila pred mužem u "Zadruzi 5", Eva je iznela svoj stav javno. Podsetimo, Eva Ras i Dalila Dragojević su se sukobile pre nekoliko godina uživo u programu.

- Ona je moj neprijatelj... Ja sam bila u jednoj emisiji kada je ona blatila moju mrtvu ćerku, i ja to njoj ne mogu da oprostim nikada. Ona sada meni može da se udvara koliko hoće. Ona je gazila ožalošćenu majku zajedno sa pokojnom ćerkom... Ja joj želim svako dobro, ali ne želim o njoj da pričam - poručila je Eva, a onda ipak prokomentarisala ljubav i brak Dragojevića.

- Ja nikad nisam bila za to da se prave preljube, uvek sam se udavala i razvodila. Kad sam se zaljubila u drugog, ja sam se razvela, novu ljubav nisam ostvarila dok se nisam razvela. Vaspitana sam tako da nema preljube... Ne zalazim u to u kakvom su odnosu oni, to su pravila rijalitija. Ja nisam verovala ni u ljubav Katarine Živković i onog njenog na Farmi, mnogi imaju strategiju kako će da opstanu - zaključila je Eva Ras.

Autor: M.M.