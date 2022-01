VRELE SCENE DALILE I DEJANA! Dragojević bivšu ženu ŠČEPAO PRED SVIMA - ponosno pokazali burme, a onda je usledio ŠOK PREOKRET (FOTO)

Bivši supružnici i trenutno sveži ljubavni par, ponosno su pozirali za Pink.rs u i puni entuzijazma poželeli da sve ružno ostave iza sebe u 2021. godini.

Dalila i Dejan Dragojević, otkako su kročili na velelepno imanje u Šimanovcima, ne prestaju da intrigiraju javnost. Za jako kratko vreme postali su jedni od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, sa kojima su gledaoci legali i budili se svakoga jutra.

Njihova ljubavna priča je obeležila dosadašnje trajanje pete sezone Zadruge, a šta nas tek čeka u narednim mesecima, ostaje nam da vidimo.

U septembru, ušli su u Zadrugu kao srećan i zaljubljen bračni par, međutim svemu je brzo došao kraj, kada je Filip Car izjavio kako je Dalila Dragojević za njega najlepša žena u Beloj kući. Koliko god se trudila da se odupre svojim emocijama i varnicama koje je dobijala sa njegove strane, posustala je i javno priznala da u njenom braku više ne stoje stvari kako treba i da je zaljubljena u drugog čoveka.

Stupila je u vezu sa Carem i ubrzo potpisala papire za razvod, nakon čega je njena sreća jako kratko trajala. Kako se na kraju ispostavilo, pritisak javnosti bio je jači od ljubavi i Filip je ostavio Dalilu bez ijedne reči i vratio se Maji Marinković.

Dejan Dragojević je kako i sam kaže, proživeo najteži period u svom životu, sa više emotivnih brodoloma u kojima je poželeo da naudi sebi, samo kako bi lakše uspeo da prebrodi situaciju u koji nikada nije mogao da nasluti da će se naći.

Nakon raskida sa Filipom, Dalila ostala je sama na stubu srama i obećala da više neće biti ni sa kim. Nakon sramnog ostavljanja od strane dečka, zbog koga je ostavila sve što je gradila 5 godina, prošla je kroz surovu osudu javnosti, nakon čega se uzdigla kao feniks i ponovo stala pred kamere sređena i raspoložena.

Dejan je za to vreme vodio bitku sa samim sobom, od toga da ne izađe van odaja Bele kuće do toga da nasmejan provede dan. Odoleo je iskušenjima i držao se podalje od svake situacije koja je mogla da mu naudi, u skladu sa tim koliko su okolnosti u rijalitiju to dozvoljavale. Ratove je vodio sam iznutra, sa par prijatelja oko sebe koji su mu bili podrška.

Iako su mnogi spekulisali da od pomirenja Dragojevića nema ništa, njih dvoje su se nakon prvog ozbiljnog razgovora ponovo približili jedan drugom i probudili stare emocije koje očigledno nisu bile ugašene do kraja. S druge strane, međutim, drugi su sumjičavi, te tvrde da Dalila prema Dejanu nema emocije te vrste. Dejan je teška srca oprostio svojoj bivšoj ženi sve što je uradila i pokušao da nastavi tamo gde su stali. Obnovili su svoj odnos i za sada ga uspešno brane od svih napada na koje nailaze, a kako će biti do kraja ostaje nam da ispratimo.

Osuda javnosti i zadrugara ni ovoga puta nije izostala, ali se oni i dalje drže zajedno, te su ispred objektiva fotografa za portal Pink.rs-a stali ponosno i pozirali u novogodišnjem raspoloženju. Na iznenađenje mnogih, napravili su i par fotografija koje su u skladu sa njihovom situacijom kroz koju su prošli, pa su se slikali i sa venčanim burmama. Da li će njihova ljubav izdržati sve prepreke, videćemo u daljem nastavku najgledanije sezone rijaliti formata Zadruga.

Autor: Jovana Matić Đokić