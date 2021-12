JOVANA JEREMIĆ UZVRAĆA UDARAC Svima koji joj žele ZLO jasno poručuje: Džaba mi podmećete laži i afere, POKIDAĆU KONKURENCIJU za vikend!

Popularna TV voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira javnost mesecima unazad, otkako je na Pinku počela da vodi "Novo vikend jutro", koje obara sve rekorde gledanosti.

U gostima su joj bili kako obični ljudi, tako i najuticajniji državni zvaničnici, kao i ljudi iz sveta glume, sporta, estrade i drugih oblasti, a na pitanje da li joj se desilo da je neki gost možda pokušao da od nje dobije i nešto više od prijatnosti, Jovana kaže:

- Možda me je i muvao neki gost, ali Jovana Jeremić je suvi profesionalac, nikada ne bih obratila pažnju na to. Onaj ko hoće da muva Jovanu Jeremić neće to raditi u studiju, nego će me pozvati na večeru kao pravi gospodin. A možda sam ja i primetila muvanje od strane gostiju, ali ja sam profesionalac, meni je posao na prvom mestu, van posla je druga situacija - kaže Jovana i dodaje:

- Ja sam privatno potpuno drugačija, mirna sam i povučena i u skladu sa tim, nijedan muškarac koji je vetropirastog karaktera ne bi mogao da prođe kod mene, kod mene moraš da imaš strategiju osvajanja, ja sam teška kategorija, sada pogotovo kada sam razvedena, sa detetom velika je odgovornost na meni, budući partner mora da bude mega car u svakom smislu.

Poslednji dan tekuće, kao i prva dva iduće godine Jovana će s provesti u Pinkovom studiju, zajedno sa milionima gledalaca koji će je pratiti kraj malih ekrana, a voditeljka ne krije da je zbog uspeha u svom poslu često na meti spletkarenja.

Podmeću mi laži i afere ćer ću pokidati konkurenciju za vikend, ja sam teška kategorija - kaže Jovana.

Autor: pink.rs