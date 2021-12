Dušica Jakovljević, jedno od najpopularnijih TV lica na ovim prostorima, u prazničnom razgovoru za Pink.rs sumirala je proteklih 365 dana, priznala da su joj turbulentna međuljudska dešavanja početkom godine otvorila oči, ali i da će u idućoj radikalno promeniti određene stvari.

2021. godina je mnogima bila izazovna, teška, nepredvidiva. Kada sve sumiraš, kakva je tebi bila poslovno, a kakva privatno?

- Svaki put na kraju jedne kalendarske godine osvrnem se i pogledam šta je sve bilo u godini koja je na izmaku... Moram reći da sam do sada možda najzadovoljnija onim što se u toj godini izdešavalo. Neka su se vrata zatvorila, neka sam ja zatvorila, neka su se nova otvarala... Pre svega privatno, poslovno je uvek sve bilo kako treba i sve sam zadovoljnija novim izazovima koji se stavljaju pred mene, ali kada je reč o privatnom životu, mislim da sam očvrsnula u nekim međuljudskim odnosima. Ranije sam se mnogo bojala kako ću da se postavim prema ljudima, dozvoljavala sam mnoge stvari, najmanje sam gledala sebe, a završavam ovu godinu sa tim da sam malo više naučila da oslušnem šta meni ne prija, šta mene remeti. 2022. godinu dočekujem sama sa sobom, u miru.

Koja je najlepša stvar koja ti se desila u 2021., a šta bi što pre zaboravila?

- Nikada u životu nemam situacije koje bih volela da zaboravim, a stvarno sam prethodnih godina imala neke situacije koje bi svako normalan poželeo da zaboravi. U ovoj godini stvarno nisam imala te neke loše situacije... Imala sam predivne periode, dane, mesece... Godinu je obeležilo to što je Anđela završila osnovnu školu i krenula u gimnaziju, i to je kod nas prošlo bez nekog velikog stresa. Najlepša stvar u 2021. bilo je to što sam videla kako moja devojčica izrasta u devojku.

Da li te je neko povredio, razočarao u ovoj godini?

- Apsolutno je 2021., kada je reč o međuljudskim odnosima, kod mene ispunjena razočaranjima. Nije ih bilo mnogo. Prva polovina godine bila je obeležena jednom privatnom situacijom gde je osoba prema kojoj sam ja bila najbolja moguća verzija sebe, zapravo to iskoristila na najgori mogući način meni iza leđa. To je stvar koja me je očvrsnula za drugu polovinu godine.

Oči domaće javnosti uprte su u tvoj emotivni život, koji intrigira sve. Da li si zaljubljena? Postoji li u tvom životu partner sa kojim želiš da provedeš i celu iduću godinu?

- Postoji partner sa kojim želim da provedem celu iduću godinu, ali pre svega u mojoj imaginaciji postoji partner sa kakvim bih želela da provedem celu narednu godinu. Odlučila sam da više ne pričam toliko o svom emotivnom životu, jer svaki put izbaksuziram (smeh). Tu ću povući ručnu, želim da pustim neke stvari da se same dešavaju. Ja sam ona koja brza, neke stvari veliča, veličam svoj odnos prema nekome, a zapravo treba neke stvari vrlo lagano raditi. U 2022. ulazim sa željom da mi emotivni život postane samo jedan segment mog života, a ne da mi život zavisi od moje emotivne situacije.

Iza sebe imaš brak... Da li maštaš o tome da možda baš u 2022. ponovo staneš na ludi kamen?

- Kad već pitate za brak... Malopre mi je sestra od ujaka rekla da je sanjala da se udajem! Mislim da je to prilično daleko, mada koliko je moj život nepredvidiv... Svaki put kada pomislim:"Aha, dobro, to je to", situacija se potpuno okrene. Uvek ću biti devojčica koja sanja o bajkovitom venčanju.

Koliko su te u 2021. godini Anđela i Ognjen učinili srećnom i ponosnom? Kakvi su kada su novogodišnje želje u pitanju i da li je i koliko teško biti njihov Deda Mraz?

- Nije lako biti njihov Deda Mraz, ali mislim da mi je najveći kompliment ono što mi je, na primer, sin rekao pre neki dan, a to je da sam najkul mama i da njegovi drugari me smatraju za super mamu, super roditelja. Nije lako uvek biti najkul mama, posebno sa ovim tempom rada koji mi imamo, biti uvek odmoran, spreman za ispunjavanje svih želja. Anđelina želja bilo je zimovanje, to se upravo i dešava, a Ognjenove želje uglavnom su vezane za njegove gedžete... Nije lako, ali ispunjavanje njihovih želja tera me da guram napred i da znam da mogu bolje od onoga što mi se trenutno čini da mogu.

Šta želiš sebi u 2022. godini? Koje lične želje još uvek nisi ostvarila, a nadaš se da te sve te lepe stvari čekaju u 2022.?

- Sebi želim jednu predivnu, bezuslovnu ljubav... Želim da više verujem u sebe, da budem preduzimljivija oko nekih stvari koje su vezane za druge frontove na kojima mogu da budem vrlo uspešna. Želim da objavim knjigu o kojoj sam toliko pričala, da se posvetim pisanju i želim sebi da ne trošim energiju na stvari koje nisu bitne i na stvari koje te same po sebi pojedu... Nadam se da me u 2022. očekuje nova, još bolja televizijska sezona i da svoje zamisli i ideje ispunim, jer sam previše trošila energiju na stvari koje me nisu činile produktivnom.

Autor: D.T.