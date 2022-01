'FALI MI OTAC' Ekskluzivna praznična ispovest Anastasije Ražnatović za Pink.rs: Iskreno o životu sa Đorđem, udaji, detinjstvu, Arkanu i Ceci!

Anastasija Ražnatović, najveća pop zvezda mlađe generacije, u razgovoru za naš portal sumirala je 2021. godinu, priznala želje za predstojeću i otkrila da li će u 2022. zvanično stati na "ludi kamen" sa svojim izabranikom Đorđem Kuljićem.

U 2021. preduzela si ozbiljne životne korake. Kakva ti je bila prethodna godina i po čemu ćeš je pamtiti?

- Bila mi je super, kad sve sagledam, kada se izopštim, pa gledam stvari "odozgo". Sa partnerom sam napravila taj veći korak, uselili smo se zajedno... Uzeli smo stan koji je savršen, kakav sam oduvek želela da imam. Snimila sam dve super pesme koje su odlično prošle, zbog čega sam prezadovoljna... Putovala sam, provodila vreme sa voljenim ljudima. Celokupno, bilo mi je baš dobro ove godine!

Reklo bi se da si uspela baš sve što si naumila. Kako, šta je recept?

- Nema recepta! Ne mogu da kažem ni da je to sreća, mislim da, kada gajite prave vrednosti i kada ste fokusirani na prave stvari, kada se ne bavite trivijalnim i pogrešnim stvarima, kada gledate da se nadograđujete i radite na sebi, na svim aspektima, onda samo može dobro da ispadne.

Otpočela si zajednički život sa Đorđem Kuljićem. Šta se promenilo, šta je drugačije?

- Ništa se nije promenilo, pošto smo konstantno zajedno, otkad se zvanično nismo uselili... Ja sam konstantno bila kod njega u Novom Sadu, on je stalno dolazio u Beograd... Ustvari, letos smo počeli da živimo zajedno, iznajmili smo stan pre nego što je naš bio gotov. Letos smo više u Beogradu bili, pa smo odlučili da iznajmimo stan, jer dosta nam je ljudi bilo u kući, pa da ne pravimo gužvu, a i da budemo sami.

Svi se pitaju da li ćeš u novoj 2022. stati na ludi kamen. Kolike su šanse?

- Ne znam... Više puta sam rekla da nam je lepo ovako kako nam je sada, uopšte ne žurimo ni sa čim. Imam 23 godine, stvarno nigde ne žurim, nije mi poslednji voz, kako bi žene rekle (smeh). Lepo nam je stvarno sada ovako. Naravno, ako dođe do toga, biće lepo, biće super, ali nemamo potrebu da žurimo sa tim stvarima.

Kojim poklonom planiraš da iznenadiš Đorđa, a kojim mamu?

- Nemamo mi taj ritual da obeležavamo Novu godinu poklonima... Kada mi dođe da nekome nešto poklonim, to uvek uradim iz srca, ne mora da bude specijalni povod. Ni ja ni Đole ne slavimo te neke stvari, godišnjice i to... Uopšte nismo u tom fazonu, ne pridajemo toliko značaja tome. Više uživamo svakodnevno, nego taj jedan dan jer bi to tako trebalo, jer to tako društvo nalaže... Ne obraćamo pažnju na te stvari. A što se mame tiče, stalno jedna drugoj svašta poklanjamo. Kada sam negde preko, ili ona, jedna drugoj uvek nešto donesemo.

Kakav je Ceca bila Deda Mraz kada ste ti i Veljko bili mali?

- Ona uživa u davanju drugima, da nekome priušti nešto kepo, kupi poklon... VIše uživa kada daje, nego kada prima poklone. Kad god je ranije nastupala preko, a mi nismo mogli sa njom zbog škole, uvek nam je donosila igračke i sve te stvari koje decu interesuju. Telefone smo kasno počeli da koristimo, nije tad ni društvenih mreža bilo, kad smo mi bili klinci... Uglavnom nam je kupovala igračke, imamo ih more! I tetkina deca kada su došla na svet, svi su se igrali s tim igračkama, evo sad će i Željko... To ostaje i prenosi se godinama, s generacije na generaciju (smeh).

Koja sećanja i uspomene iz detinjstva ti se bude kada je reč o Novoj godini i tim prazničnim danima?

Ili smo bili na Kopaoniku, jer nas je mama odmalena vodila tamo, ili na nekom njenom nastupu... Ili u Beogradu, u kući, uz jelku, porodicu...

Je l' ti je falio otac u tim trenucima, kada je porodica na okupu?

- Ne sećam se da mi je to bilo baš na pameti, jer ta praznična euforija zamaskira malo tu bol, tu setu. Mama i tetka su se trudile da nam to nadomeste koliko je u njihovoj moći i u tome su i uspele. Novogodišnji praznici su mi baš ostali u lepom sećanju, nijednu ružno osećanje nikada nisam osetila, uvek je bilo prelepo.

Kada ti danas najčešće fali?

- To je uvek kada se ja loše osećam. Sada sam starija, ali kada sam bila mlađa bila mi je potrebna zaštita od strane oca, taj osećaj da ti je neko tu... Tako te neke svakodnevne stvari. Uglavnom su me te sitnice, ti trenuci najviše boleli - tada mi je falio, u nekim mojim trenucima kada sam pomišljala kako bi bilo dobro da sad mogu da ga zagrlim, pitam za savet, tražim pomoć, zaštitu...

Je l' te je razočarao neko u ovoj godini?

- Jeste, ali mlada sam i dalje, svesna sam da ćuz se tek razočaravati. Trudim se da to gledam na pozitivniji način, da mi je to pokazatelj šta ne treba da držim kraj sebe u životu. Bolje sad, nego za deset godina! Svi koji su otišli iz mog života i koji su me na neki način povredili, ja im ništa loše ne želim i drago mi je što je to ispalo tako

Sve pesme koje si do sada izdala postigle su ogroman uspeh. Koji su ti naredni koraci?

- Mnogo truda ulažem u sve to i stvarno se trudim maksimalno kada je karijera u pitanju - da budem profesionalna, da sve bude onako kako sam zamislila i da ne pristajem ni na šta manje od toga. Trebalo je da izbacim singl u decembru, ali zbog milion nepredviđenih stvari odložila sam to za januar.

Koje su tvoje želje za 2022.?

- Želim da budemo mentalno, psihički dobro, to nam je potrebnio posle ove korone. Da se svi čuvamo... Sebi lično želim da putujem što više mogu, da provodim što više vremena sa voljenim ljudima, sa Željkom... Da ostvarim i nove muzičke uspehe - dobre pesme, spotovi, nove saradnje... I nadam se da

