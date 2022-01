'NIKAD NISAM IMAO LJUBAVNICU' Lukas prvi put progovorio o navodima da je NAJVEĆI ŠVALER na javnoj sceni, pa ovim IZNENADIO sve!

Iskreno!

Iako važi za jednog od najvećih zavodnika na domaćoj javnoj sceni i povezuju ga sa brojnim ženama, Aca Lukas ističe da nikada nije imao ljubavnicu.

- Kad kažu da sam najveći švaler, to mi se ne sviđa. Ružno zvuči. Švaleracija, to znači kada imaš ženu, pa imaš i ljubavnicu. Ja nisam bio švaler, nisam imao ljubavnicu. Ne možeš da voliš dve žene odjednom. Nedavno sam rekao da imam sidu da bi te neke iz kojekakvih rijaliti programa prestale da me uzimaju u usta. Najlakše je nakačiti se za moje ime, i eto naslovne strane. Kako ja nikada nikoga nisam kompromitovao? Znači, nisam nikakav kazanova, kako me predstavljaju, i odlučio sam da o ljubavnom životu više neću pričati - kaže Lukas.

Njemu je, kako kaže, svaki dan Nova godina. On ne pridaje značaj ovom datumu jer ga godinama unazad provodi radno.

- Što se tiče novogodišnjih želja, kod mene je to nepromenjeno. Samo da je zdravlja. Prijateljima bih poželeo takođe da budu srećni i zdravi, a neprijateljima da im se desi ono što oni meni prizivaju - iskren je Aca, koji je otkrio kako se bori protiv stresa, koji je kod mnogih više izražen baš u vreme novogodišnjih praznika.

- Ja se protiv stresa borim tako što se trudim da što više vremena provedem sa svojom decom. Svi su super. Ponosan sam što imam takvu decu i unuku. To je moja najveća životna pobeda. Viđam ih vrlo često, non-stop sam sa njima ili smo na vezi kad nismo u prilici da budemo zajedno - objasnio je Lukas za Kurir.

Autor: P.R.