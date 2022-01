SEVERINA BESNA KAO RIS! Iznela ŠOK tvrdnje o borbi za starateljstvo: Nisam POTKUPLJIVALA MOĆNIKE da bih oduzela dete drugom roditelju!

Jedna stvar joj pada najteže!

Pevačica Severina Vučković govorila je o borbi za starateljstvo nad detetom koju godinama vodi sa bivšim partnerom, srpskim biznismenom.

- Što se mog života tiče, za koji me ustvari pitate, tačno je, on se preokrenuo u protekle tri godine. Naglavačke! Provela sam 20 meseci bez deteta u našem zajedničkom domu u kojem je živeo i to iskustvo je nešto najgore što se ikome može dogoditi. Imala sam groznih kriza, ko ne bi, ali nisam pala, nisam se dala. Nažalost, i dalje traje ta borba za normalan život mog deteta, ali o tome se trudim što manje govoriti javno. Samo od letos, od pravosnažne presude, po kojoj dete pola vremena živi sa mnom, a pola s drugim roditeljem – taj drugi roditelj već je podigao protiv mene nekoliko novih tužbi. I svaki put sve ispočetka. I dalje hodam po Centru za socijalni rad u kojem moram svaki put ispočetka objašnjavati i pravdati se kako sam dobar roditelj. I dalje hodam po sudovima iz istoga razloga, ali našla sam u sebi neki svoj mir. Borim se i boriću se. Tako mi je Bog dao ili, kako bi Bosanci rekli, tako mi je pao grah. Samo neka smo svi zdravi i zahvaljujem se što ponovo, makar delimično, mogu uživati u bezbrižnom odrastanju svog sina. U mom pokušaju da institucije shvate kako ovo nije natezanje dva ega, nego nasilje nad detetom i majkom neću posustati, kao što neću posustati pomoći svim roditeljima koji su se našli u sličnoj situaciji, ali nemaju novca za duge sudske postupke protiv moćnijih ili imućnijih očeva. Od svega mi najteže pada kada ljudi odmahuju rukom i kažu – oni su oboje isti. Nismo isti, nisam pokretala sudske sporove, nisam lažno prijavljivala nikoga, nisam blatila drugog roditelja u plaćenim člancima ili u programima opskurnih srpskih televizija, nisam donirala školi da bi provodila moje zahteve, nisu mi zatvoreni računi u bankama u Hrvatskoj pod sumnjom za pranje novca, nisam vlasništvo svoje hrvatske firme nakon toga prebacila na Kipar, ne lažem da živim u Hrvatskoj, nisam skijala sa sudijom, nisam kupila kuću preko puta drugog roditelja da bih ga uhodila i špijunirala i, konačno, nisam potkupljivala moćnike da bih oduzela dete drugom roditelju, nego sam verovala u sistem - rekla je Severina.

- Nikad ništa loše nisam napravila, moje dete je središte moga života kao i svakom normalnom roditelju. Moj jedini greh je roditeljstvo s čovekom koji ima dovoljno novca da plaća ili preti. Strašno je doživeti da vam veštak, psihijatar, kaže kako će se izuzeti iz predmeta o vašem osmogodišnjem djetetu jer mu se pretilo njegovim odraslim detetom koje studira. Koji vam kaže kako su svi kupljeni. I kome onda više da vjerujete? Vidim kako je odvetnik gospodina Gzima, koji je pod sumnjom i ima podignutu optužnicu za trgovanje uticajem da bi mi se oduzelo dete, neki dan rekao kako je veštak prvo hteo dodeliti dete meni. Pa sam je priznao da mu je klijent počinio krivično delo. Ovo je deo postupka USKOK-a i ne smem dalje. I dosta kuknjave.

Autor: M.K.