Voditelj Jovan Palavestra za Pink.rs otkrio kako provodi BOŽIĆNE PRAZNIKE, ali i šta mu je posebno važno!

Veselo u domu voditelja!

Voditelj emisije "Odmotavanje" Jovan Palavestra nam je otkrio kako izgleda proslava Božića u njegovom domu, ali se prvo osvrnuo na godinu koja je za nama i svim čitaocima portala Pink.rs poželeo srećne praznike!

- Poslednjih godina su mi samo dve stvari bitne, posao i porodica. Trudim se da svoj posao radim što je najbolje moguće i da moji gledaoci budu zadovoljni kvalitetom programa koji im pružam. A što se tiče porodice, jako mi je bitno da smo svi na okupu i da dosta vremena provodimo zajedno. To mi je želja i za ovu godinu!

- Božić ću ove godine provesti kao i većina ljudi - neradno i uz božićnu trpezu. Ali već sutradan idem na posao. Ljudi koji rade u medijima znaju da je posao takav da je potpuno slobodan čitav period praznika prava retkost.

- Pre se to slavilo drugačije, Božić me uvek seti na detinjstvo, krajem sedamdesetih i kuću moje bake. Kada dođe vreme praznika uvek se setim te slike, peć u ćošku sobe, nas nekoliko unuka. Svi budemo na okupi i rano dočekujemo i ispraćemo praznik. Sada je to malo drugačije ali svakako Božić je naš najradosniji praznik, te se uvek potrudimo da ispunimo sve običaje.

Autor: N. Vasiljević