Viki Miljković iznela sve o privatnom životu na tacni: Pevačica progovorila o bolnim gubicima, zaradi, sportskoj karijeri sina i braku!

Otvorila dušu!

Pevačica Violeta Viki Miljković iza sebe ostavlja dve najteže godine u životu.Nakon smrti majke, porodica pevačice se borila sa korona virusom, a odlazak kolega ju je dodatno pogodio.

- Poslednje dve godine nema šta me nije snašlo. Mnogo tužnih momenata. Ljudi koje smo izgubili oko sebe. Teško je nastaviti bez roditelja, ali se mora. Nekako kroz posao bežim od svega lošeg što se dešava. Radoholik sam i uživam u tome. Taške bi voleo da češće odlazimo na odmore, ali nekako smatram da smo sada u naponu snage i da treba svoju kreativnost i zrelost u isto vreme da iskoristimo - smatra Viki koja se pored pevanja pronašla i u privatnom biznisu.

Naime, kako pevačica sama napominje nekretnine su bile logičan sled događaja, jer je proputovala ceo svet i oduvek ju je to fasciniralo.

- Gde god sam došla gledala sam šta je u ponudi za prodaju. Usput sam se, uz ovaj posao bavila nekretninama. To je bio moj hobi. Tokom korona krize imala sam dovoljno vremena da sebe usavršim i na tom polju. Otvorila sam kompaniju koja se bavi prodajom i uređenjem luksuznih nekretnina. Sada mogu da kažem da se podjednako kako estradom, bavim i nekretninama. Moja firma zapošljava desetak ljudi. A sarađujemo sa još dvadesetak agenata širom sveta. Bavimo se kako prodajom nekretnina u Beogradu i Srbiji, tako i na najatraktivnijim destinacijama globalno. Plus posebno imamo odeljak i za uređenja stanova i vila. Kao neko ko je u poslu nov, angažovala sam proverene i odgovorne ljude. Svima je vreme novac i moraju se poštovati dogovoreni rokovi. U tom smislu sam stroga kao šef. Ali nemam nikad sukobe u poslu - govori pevačica.

Ona i Taške važi za najskladniji par na estradi.

- Tajna našeh uspeha je uzajamno poverenje i to što smo u svemu zajedno 24 sata dnevno. Znamo unapred i kako onaj drugi razmišlja, kao i svaki njegov potez. Nadopunjujemo se i podržavamo međusobno - ističe Miljkovićeva koja za kraj otkriva kako provodi praznike.

- Novu godinu sam dočekala na Zlatiboru. Božić uvek provodimo tradicionalno. Pravim česnicu. Spremam ručak. Badnje veče pre toga provodimo u crkvi porodično. To je najradosniji praznik koji uvek provodim kod kuće sa najmilijima - zaključuje Viki.

Viki smatra da je najbitnije da njen sin Andrej stvori radne navike i napominje da ona i suprug ulažu sav napor da on postane svetska zvezda tenisa:

- Pratim njegovo odrastanje i bitno mi je da stekne ispravne životne i radne navike. On aktivno trenira tenis. A pored toga pohađa internacionalnu školu. Tečno govori nemački i engleski jezik, tako da samo mogu da budem ponosna na njega. Do ljubavnih problema još nismo stigli, ali se bližimo budući da mu je 14 godina. Ko ne bi voleo da mu dete ima svetsku karijeru u tenisu? Ali smo svesni da to retkima uspe. Maksimalno ulažemo i vreme i trud. A Bog samo zna dokle će to dovesti. U svakom slučaju bolje da je u sportu nego na ulici. Za sada smo na srpskoj rang listi solidno kotirani, videćemo za svetsku, za sada je daleko i u mašti.

Autor: M.K.