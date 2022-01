POKLONU SE U ZUBE NE GLEDA: Ana Korać otkrila ko je FINANSIRA, pa iznenadila sve: Spremna da postane majka u 2022.

Ovo je sve zanimalo!

Ana Korać neretko se na društvenim mrežama pohvali skupim poklonima koje dobija od partnera ili bliskih prijatelja, ali je ove godine sebi poželela samo jedno, a to je da se ostvari u ulozi majke.Ona je ispričala da može sebe da zamisli kako ljulja bebu, ali da ništa ne forsira i pušta da stvari idu svojim tokom.

- Prethodna godina mi nije bila toliko loša, ali jeste za mnoge ljude u mojoj okolini. Sve snove koje sam imala nekako su se spontano ostvarili i to mi je dovoljno. U 2022. nisam poželela ništa osim zdravlja, a ono je najvažnije. Što se poklona tiče, svakodnevno ih delim prijateljima, kao i oni meni, tako da se to kod mene podrazumeva i inače, ne samo za praznike. Poželela sam i da u narednoj godini postanem majka, ali to je nešto što ne možemo da planiramo. Takve stvari se dese kad se najmanje nadamo, tako da nemam nikakvu presiju, ali sam spremna da postanem majka - rekla je Ana.

Koraćeva tvrdi da je ne pogađaju komentari koje redovno čita na društvenim mrežama, a u kojima joj ljudi pišu da joj sponzori kupuju automobile, prstenje, nakit i ostalo.

- Sponzore nemam i ne postoje nepoznati muškarci koji me finansiraju. Sposobna sam da sama zaradim za sebe i da kupim sve ono što mi se sviđa. Imam dečka, on mi je kupio skupocen automobil, ali poklonu se u zube ne gleda. Cena nije bitna, niti sam je potencirala, već su drugi o tome pričali - kratko je poručila Koraćeva.

Autor: M.K.