Detalji lede krv u venama!

Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan, 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 sati, u beogradskom hotelu "Interkontinental". Hicima iz heklera sa Arkanom ubijeni su i njegovi prijatelji koji su sa njim bili u društvu, bivši radnici Saveznog SUP, pukovnik Dragan Garić i major Milenko Mandić, pripadnik Srpske doborovoljačke garde (SDG).

Govorili su da je Arkan najviše voleo subote. Tog dana bi spavao duže, pa doručkovao s porodicom... Kobnog 15. januara 2000. godine doručkovao je u svojoj vili s decom i suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović. Ceca je posle doručka krenula da se nađe sa sestrom Lidijom u njihovom butiku u hotelu "Interkontinental", a Arkan da pozavršava neke sitnije poslove. Kažu da su ga tog poslepodneva videli kako ispija kapućino u kafeu "Trozubac" u Nušićevoj ulici. U trafici na Terazijama kupio je pregršt dnevnih novina. Potom je sa telohraniteljem seo u svoj blindirani džip "ševrolet" i krenuo na ručak u hotel "Interkontinental".

Kao druga kuća

Ispred ulaza u "Interkontinental" susreo je svog starog prijatelja Milenka Mandića Mandu, biznismena koji je za njega vodio različite poslove - od kockarnica do fitnes klubova. Arkan ga je pozvao da se pridruži njemu i Gariću, radniku saveznog SUP-a koji je, navodno bio zadužen, da za fudbalske klubove iz Srbije rešava probleme vezane za vize. Seli su u separe, Ražnatović i Mandić popunjavali su tiket. Mandić je potom krenuo da uplati listu, ali je naišao neki njegov poznanik i ponudio se da mu to "završi". Na svoju nesreću, Mandić je na to pristao... Ceca i Lidija otišle su do butika. Naizgled, mirna subota...

U hotelu "Interkontinental" Arkan se osećao sigurno - tu se oženio, osnovao stranku. Ovaj hotel bio mu je kao druga kuća. Samo minut pre pucnjave zatržio je da mu donesu parče torte. U isto vreme oko njega spremala se zasada. Arkan nije ništa slutio.

Dragan Gagi Nikolić, njegov brat Milan Đuričić Miki i policajac Dobrosav Gavrić, uz podršku još nekoliko ljudi, kovali su krvavi plan. Njih trojica su danima pratili Arkana, planirali da ga "smaknu" na Autokomandi kuda je često prolazio. Međutim, 15. januara Gagi je dobio poziv od Branka Jevtovića Jorge, osuđivanog kriminalca. Jorga mu je da će Arkan tog dana biti "sam u hotelu "Interkontinental" sa suprugom Svetlanom. Nisu imali plan da Arkana ubiju baš tog dana, ali organizovali su se brzo i odmah krenuli ka Beogradu.

Jorga je u međuvremenu Arkana izveo ispred hotela kako bi pokušao da mu proda "audi A8". Zpravo je samo pokušavao da ga što duže zadrži u "Interkontinentalu", pa mu je predlagao cenu, Arkan je govorio da neće, da on vozi samo džipove... Posle nekog vremena vratio se u lobi. Jorga je Gagija uporno zvao da pita zašto Gavrić kasni... U isto vreme u hotelu je bio i Milenko Mandić Manda - Arkanov prijatelj, ali i blizak sa Nikolićem.

Gavrić se do "Interkontinentala" dovezao sam "tojotom". Miki Đuričić došao je za njim drugim automobilom, "opel kalibrom" i parkirao se u blizini.

Gavrić je ušao u hotel i seo iza separea u kom su sedeli Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić. Tu je bio i Jorga. U tom trenutku on je otišao Arkanu da donese parče torte koje je tražio... Miki Đuričić bio je parkiran u blizini, čekao da brzo odveze Gavrića na sigurno kad "posao bude obavljen". Gavrić je pozvao Nikolića iz hotela i rekao mu da "situacija nije dobra".

- Paralelno su me zvali Skole iz Nemačke i Jorga iz hotela i tvrdili suprotno - da situacija jeste dobra! U jednom trenutku sam pozvao Gavrića i rekao mu: 'Nema problema, odustaćemo. Ti si moj brat i kum, ako ti kažeš da nije za reakciju, onda nije. Ne mora danas'. Više sam verovao Gavriću - ispričao je nedavno Nikolić.

Gavrić je prelomio

Međutim, nekoliko trenutaka kasnije Gavrić je ponovo pozvao Nikolića i reka mu samo: "Krećem" i prekinuo vezu. Njegov telefon više nije bio dostupan.

U tom trenutku Gavrić je prišao Arkanovom separeu. Stao mu s leđa i zapucao. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Tri hica ispalio je u Mandu, dva u glavu i jedan u leđa. Dva hica ispalio je u Garića... Na pod hola u "Interkontinentalu" padale su čaure, čaše, šolje i flaše, gosti su polegali na pod. Hici su odjekivali, miris baruta bio je u vazduhu... Arkan je bio u lokvi krvi u separeu.

Ceca i Lidija čule su pucnjavu, kao i Arkanov telohranitelj Mateović koji je u tom trenutku čuvao njegovu suprugu. On je kasnije na sudu rekao da je video kako Gavrić puca u Madića. Potrčali su ka lobiju...

Gavrić je tada krenuo ka izlazu, ali je ispalio još dva hica. Jedan metak pogodio je gošću hotela, Ljiljanu Albijanić koja je bila na privatnoj proslavi. Mateović je takođe otvorio vatru s razdaljine od oko 30 metara i zapucao ka Gavriću... Nekoliko metara od izlaza Gavrić je pao, primio je jedan hitac između dve ploče pancirnog prsluka, ali nastavio je dalje. Uspeo je da izađe iz "Interkontinentala". Gagi ga je ubacio u kola i odvezli su ga dalje. Očevidac krvavog pira, ispričao je tada za Večernje novosti da je video kako ubica beži iz hotela.

- Kad je vatra mala utihnula video sam jednu osobu, mislim da je to bio ubica, kako puzi ka izlazu. Napolju ga je čekao automobil... Video sam kako iza sebe ostavlja trag krvi - ispričao je on. To se poklapalo sa pričom koju su kasnije pričali drugi svedoci.

Vest odjeknula kao bomba

Arkan i njegovi prijatelji ostali su da leže u lokvi krvi. Nekadašnji predsednik Fudbalskog kluba "Obilić", predsednik Stranke srpskog jedinstva i jedan od najbogatijih jugoslovena pogođen je sa tri hica u glavu. U bolnicu je dovezen klinički mrtav. Telefoni su "eksplodirali". Novinari, političari, policajci, građani... svi su razmenjivali informcije i tračeve o ubistvu. CNN, SKY, BBC i druge globalne infomartivne mreže prekinule su program da izveste o Arkanovoj likvidaciji.

Zgradu Urgentnog centra, kao i hotela "Interkontinental" prelplavili su Arkanovi prijatelji. Policija je blokirala sve ulaze hotelu, uviđaj je trajao satima. Svi su se ipak nadali da će Arkan preživeti. Kada je saopšteno da je Arkan umro, nastupio je plač i besne psovke...

Nešto posle 19 sati iz bolnice je, u kolicima, izvedena i njegova supruga Ceca Ražnatović. Bilo je vidljivo da je pod sedativima. Odeća joj je bila prekrivena krvlju. Prvu informaciju o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana objavio je britanski "Skaj". Potom su istu vest pod oznakom "hitno" preneli i Franc pres, Asošijeted Pres, Rojters... Do 19 sati ceo svet je znao za Arkanovo ubistvo.

Autor: M.M.