IDE U PENZIJU! Suzana Mančić posle 48 godina u šoubiznisu priznaje: IMA TU MNOGO ZAVRZLAMA!

Donela bitnu odluku!

Suzana Mančić (65) donela je odluku da ove godine ode u penziju, ona se prisetila i momenta kada je prvi put stupila u radni odnos.

- Počela sam da radim 1. januara 1974. godine kao pevačica i bila sam prijavljena preko Udruženja džez i zabavnih muzičara koje je tada postojalo - priseća se Mančićeva, koja je ove godine napunila neverovatnih 48 godina profesionalnog bavljenja estradom i šou-biznisom, pa dodaje:

- Imam ispunjenu starosnu granicu, a o stažu neću ni da govorim, ali sam rešila da odem u penziju i da malo rasterećenije i opuštenije živim. Ima tu mnogo administrativnih zavrzlama i počela sam da skupljam papire, pa se nadam da ću na leto ili jesen biti i penzionerka - rekla je Suzana.

Razlog ove odluke leži u činjenici da je umorna od svakodnevne frke i trke koje izaziva bavljenje javnim poslom.

- Iskreno da vam kažem, neću više da jurim i žurim. Zovem goste za svoju emisiju, onda gostujem kod kolega jer se to ne odbija, na sve to čekaju me i dnevne obaveze koje ima svaka žena - iskrena je Suzana, i objašnjava na koga je red da joj život učini lagodnijim:

- Celog života plaćam državi poreze i doprinose, e pa sada je red da meni država to vrati.

Poznata voditeljka se ne plaši penzionerske depresije uprkos tome što još ne može da zamisli te dane, ostaće u Srbiji i neće se potpuno povući iz medija.

- Još ne znam šta ću da radim, ali rešila sam da odem u penziju. Naravno da neću da prestanem da se bavim ovim poslom niti da se preselim u Grčku. Ostaću ovde, ali samo želim malo relaksirajuće dane - završila je Suzana razgovor.,

Multimedijalna karijera

Suzana Mančić se tokom 48 godina bitisanja na estradi uspešno bavila voditeljstvom, glumom, pevanjem i pisanjem.Najveću popularnost stekla je kao voditeljka igre na sreću loto, pa je i dan-danas oslovljavaju titulom loto devojka. Pevala je izvornu i novokomponovanu muziku.

Kao glumica pojavljivala se u najgledanijim komedijama, a često je igrala i samu sebe. Napisala je dva autobiografska romana, a u pripremi je i treći.Njen život konstantno izaziva pažnju medija, a njene izjave o muško-ženskim odnosima kao što su: „Muškarac voli da ga pitaš gde je ovde levo“ i „Kad god ti traži, ti mu daj“ spadaju u najinteresantnije izjave dama s javne scene.

