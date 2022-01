SNEKI PRONAŠLA RECEPT ZA SREĆU! Priznala da se ne plaši SAMOĆE: Sa voljenom osobom mogu da budem kad poželim!

Poznata pevačica ističe da onda kada želi da spava sama, to i čini, jer samoću ne doživljava kao nešto negativno

Pevačica Snežana Babić Sneki ističe da samoća i usamljenost nisu isto, i da ovo prvo i te kako može da prija. Štaviše, onda kad joj je potrebna, ona je sebi pruža i uživa u njoj, a svoju sreću ne vezuje za emotivnog partnera.

- Mislim da je to velika greška i što se mene lično tiče, na samoću ne gledam kao većina žena sa negativne strane. Meni je samoća izvor inspiracije i to znači da mogu svoje vreme da organizujem kako želim. Znači da mogu da budem s partnerom i voljenom osobom kada želim, kada poželim da spavam sama - ja spavam sama. Kada ne želim da spavam sama, ja ne spavam sama - objasnila je pevačica u emisiji Magazin In.

Ona je istakla veruje da ponekad samoća može da bude korisna i da je prati nezasluženo loš "imidž".

- Mislim da samoća ima mnogo, mnogo prednosti i da ne treba uopšte doživljavati loše reč samoća, a mnogi se zabezeknu u današnje vreme kao da je to nešto strašno - kaže Sneki.

Pevačica je naglasila da veruje da ljudi koji su svesni sebe i ostvareni ne mogu da budu sami.

- Nijedna žena koja je pametna, samosvesna, uspešna i ostvarena na bilo kom polju, ili čak na više polja, nije sama. Kad god jedna ostvarena žena hoće da napravi kompromis i ne posluša svoju intuiciju, ona je pogrešila - ističe Sneki.

Autor: M.M.