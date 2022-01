OGLASIO SE SIN BIZNISMENA, KOJI JE U ŠEMI SA FUDBALEROM: Tačno je, u vezi smo, ali neću da druge prozivaju zbog...

Šok priznanje!

Prašina koja se podigla nakon što je Kurir ekskluzivno otkrio gej aferu u srpskom fudbalu između dva reperzentativca i sina jednog biznismena i dalje se ne spušta. Danas se javio treći akter ove priče čije ime iz razumljivih razloga nećemo da otkrijemo. On potvrđuje da je afera koju je naš list otkrio tačna, ali da zbog brojnih spekulacija i nagađanja ko su glavni akteri skandala i da su u vezu sa tim dovedeni ljudi koji nemaju nikakve veze sa ovom aferom, želi da stavi tačku na sve.

- Vidim da se danima priča o gej aferi koju ste pokrenuli i da je to , nažalost, tema broj jedan u našim medijima. Gore od svega je to što su nedužni ljudi upleteni u vašu priču i svako sebi daje za pravo da nagađa ko sam ja, a ko su sportisti.Zbog toga što ljudima koji nemaju veze sa tim ne želim da pravim probleme javio sam se lično vama, dozvoljavam da snimite ovaj razgovor i molim vas da od reči do reči prenesete sve što imam da vam kažem - rekao je na početku razgovora naslednik uspešnog biznismena.

Najpre nam je objasnio zbog čega ne želi da otkrije svoj identitet, ako se već sam javio i rešio da progovori.

- Nažalost, živimo u društvu koje ovakve stvari teško prihvata. Onaj ko treba da zna sve o mom seksulanom opredeljenju je već upućen. Moji roditelji i prijatelji odlično znaju i podržavaju me. Međutim, sve ostalo je otišlo predaleko. Kada su moji prijatelji videli da sam zaključao društvene mreže i obrisao Tviter nalog svi su mi se javljali. Ja nisam javna ličnost i nikada neću biti i šta vas briga sa kim se ja viđam. Bio sam i sa drugim sportistima, ne samo sa fudbalerima. To je moja stvar, ne vaša, ali sam svestan da su sportisti javne ličnosti i da medije interesuje njihov privatan život - objasnio je on.

On je potvrdio naša saznana da je trebalo da se oženi ovoga leta.

- I to ne treba nikoga da zanima, ali ću vam reći - da, u junu ove godine je trebalo da se oženim. Nakon što ste objavili ovu priču, verenici sam priznao sve. Bilo je teško, raskinuli smo veridbu i otkazali sve. Moja je stvar kako ću ja da živim svoj život.Pokušao sam sa ženom, ali nije vredelo.Ne želim da lažem sebe i nju. Pojedini su prepoznali da sam to ja zbog čega me vređaju na mrežama i pišu mi sve i svašta.Tačno je, bio sam sa svojim partnerom u Turskoj, tamo imam kuću, imam i u Dubaiju nekretninu i u Nemačkoj. Sada odlazimo u Minhen gde je sedište moje firme i gde provodim najviše vremena tokom godine. Retko kad sam ja u Srbiji. Nisam bežao, kao što ste pisali, nego smo zajedno otišli u Ankaru.. Ono što me je posebno povredilo, ja nisam samo sin biznismena ja sam odgovoran i odrastao čovek koji se pored svog posla bavi i humanitarnim radom, i to što ja živim na visokoj nozi i to prikazujem to je samo moja stvar. Niko mi ništa nije poklonio, punih petanest godina radim i imam pravo da živim kako i s kim želim - poručuje on.

Interesovalo nas je i to da li je fudbaler sa kojim se viđa imao problem u porodici.

- Nije, jer njegova žena odlično zna.A, to što ste pisali da je još jedan fudbaler uključen u sve, ja o tome ništa ne znam. Tragedija je samo što su preko gradskih priča upleteni ljudi koji nemaju veze sa ovim. Ljudi svašta pričaju, a ja živim lepim životom,ali ne želim da je neko u problemu zbog mene. Inače, mene fudbal ne zanima u životu i možda sam dva puta bio na nekom stadionu, a ne kao što ste vi naveli da sam čest gost - zaključuje on.

Autor: M.K.