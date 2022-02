'AKO KAŽEM NEŠTO, POSVAĐAMO SE!' Haris Džinović razvezao jezik o ćerki: Tragedija je što nam decu vaspitavaju mreže!

Nije mu svejedno!

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, veoma je aktivna i popularna na društvenim mrežama.

Ona često deli savete vršnjacima, ali i svoje provokativne fotografije.

- Provokacija ima raznih vrsta, ne mogu je sprečiti, mogu da kažem nešto pa da se posvađam sa njom. Najveća tragedija je što nam decu vaspitavaju upravo društvene mreže - kaže Haris.

Pevač je na svoj nastup došao u pratnjih svoje nežnije polovine, kreatorke Meline Džinović, ona je ispričala jednu anegdotu koja se tiče njihovog odnosa.

- Iskreno nikada nisam mužu naručila pesmu. Jednom smo se dogovorili da ne otpeva jednu, a on ju je otpevao tri puta, pa sam ja naučila lekciju - kaže Melina.

Podsetimo, ranije je Džinović ispričao da je protivnik društvenih mreža, pa tom prilikom istakao da ne prati šta njegova naslednica radi.

– Uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan - ispričao je Haris za Avaz.ba.

