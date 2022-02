Otvorila dušu.

Pobednica druge sezone Zadruge Luna Đogani u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' progovorila je nakon duže medijske pauze o novitetima u svom životu - o preseljenju sa porodicom u novi dom, majčinstvu i odrastanju ćerke Mije, ali i o sajber nasilju koje je osetila na svojoj koži.

- Bila sam u izolaciji, godina mi je počela haotično sa raznim bolestima, bili smo u kući nas troje, zapustila sam se malo... Došla sam malo da se sredim. Ja sam uvek u nekom haosu, ali kad se dobro organizuješ sve možeš. Nikad ne odbijajte pomoć, ko god hoće da vam čuva bebu, pristajte. Potrebno vam je vreme za tebe. Svaka majka je najbolja majka, ali ja uvek odvojim vreme i za sebe, to je jako važno - rekla je Luna u ''Premijera - Vikend specijalu'' i dodala:

- Naš novi stan je jedan pravi dom i mi smo se navikli. Tu smo već dva meseca, Mia ima svoju sobu, napravili smo baš po našoj želji i to je naš porodični dom. Mnogo vremena tu provodimo zajedno i jako nam je lepa energija. Imamo i društvo i baš uživamo. Kod nas je uvek zanimljivo, Mia je u nekom najslađem periodu. Sve joj je zanimjivo. Sve što ne sme, ona bi to da čačka. Mi sa njom uživamo, ona je jako pozitivno dete. Uvek voli da bude u haosu, da se igra. Sa njom nikad nije dosadno, ona je nešto što je meni bilo jako potrebno i hvala Bogu da sam je dobila - rekla je Đoganijeva i progovorila o sajber nasilju (bulingu) koje je ostila na svojoj koži.

- Nisam želela kad je bila cela situacija sa Kikom da se oglašavam. Nisam htela da budem kao svi. I te kako bih imala šta da kažem. Ja sam i te kako posle rijalitija preživela sajber nasilje. Teško je da progutaš, da shvatiš da te ne dotiče. Pogotovo kad postaneš svestan sebe i da to što ti pišu nije tako. Pre me je uvek to pogađalo, podsvesno su uvek ti ružni komentari uticali na mene. Otkad sam postala majka, totalno sam se promenila, svi pogledi su mi drugačiji. Danas ne može niko da me povredi i uvredi nekim glupim pretnjama i komentarima. Ja te ljude koje mrze gledam kao neke fanove. Mogu da mi pišu da mogu da umrem, da me nema, sve te grozote, oni su opsednuti sa mnom... To je meni bolest i tim ljudima ne mogu da dajem na značaju. Žao mi je tih ljudi, neka mi sve žele najgore, ja ću sve suprotno od toga da im mislim i da im želim samo lepe stvari.

Autor: M.K.