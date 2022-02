'JESTE, BILA JE SA NJIH 320' Viktorijina tetka šokirana njenim ponašanjem u Zadruzi, a evo šta kaže o S*KS AFERI sa Igorom X: Ona sama po sebi s*re!

Ne može da poveruje šta priča!

Ovih dana Viktorija Viki Mitrović podigla je veliku prašinu svojim izjavama u "Zadruzi". U verbalnom okršaju sa Marijanom Zonjić, Viki je priznala da je bila intimna s njenim bivšim dečkom, pevačem Igorom Iksom, a posle je Marku Osmakčiću priznala da je "nije j*bao samo ko je žurio na voz".

Ova izjave iznenadile su njenu tetku, koja je šokirana.

- To je Viktorija, ona balavi, nema pojma šta priča. Pogubila se u rijalitiju. Ja ne znam šta se sa njom dešava, nije mi jasno, ona to radi da bi isprovocirala ostale u kući ili... Ona sama po sebi se*e - smatra Viktorijina tetka, koja nas je zamolila da joj ne objavljujemo ime.

Ona ne veruje u priču da su Viki i Igor Iks bili intimni.

Ma gde je bila sa Igorom, ona je bila onda sa njih 320. To lupa da bi isprovocirala Marijanu, ona i ne zna ko je Igor. Ne može da bude sa njim kad nema pojma ko je čovek. Ja sam odrasla sa Viktorijom i po njenom izrazu lica znam kad laže, a kad priča istinu ili provocira nekoga što je ovoga puta slučaj - zaključuje ona.

Autor: pink.rs