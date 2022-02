UPOREĐIVALI SU JE SA PAMELOM ANDERSON, a sad je Indira stala u odbranu prirodnog izgleda, sve žene joj se dive zbog ovoga!

Ona se ne stidi svojih bora!

Indira Radić, pop-folk pevačica, otkrila je kako se u svojim godinama brine o svom izgledu kao i to kako se upoznala sa Alenom Islamovićem sa kojim je snimila pesmu "Lopov". Pevačica je navela da želi da izgleda kao da je u svojim godinama jer smatra da ljubav prema sebi najvažnija.

Indira Radić nekada je važila za najatraktivniju pevačicu na našim prostorima, a mnogi su je upoređivali sa čuvenom Pamelom Anderson, a upravo zato njena izjava da želi što prirodnije da stari oduševljava sve žene.

Budući da su se mnoge njene koleginice podvrgle estetskoj hirurgiji kako bi zadržale mladalački izgled, Indira nema strah od starenja.

- Ja stvarno ne želim u 55. godini da izgledam kao da imam 30 godina. Želim da imam bore, želim da se vidi, naravno neću da budem seda. To su neke stvari koje kontrolišeš, ali najvažnija je ljubav prema sebi - rekla je Indira.

Pevačica se potom prisetila njenog prvog susreta sa Alenom Islamovićem sa kojim je snimila pesmu "Lopov".

- Upoznali smo se u Tuzli, prvo je dogovor bio dogovor da imamo pesmu dobru i da uradimo duet, na šta je on rekao da nije nikakav problem samo da čujem pesmu. On je tada svoj deo snimio u Tuzli, a ja svoj u Beogradu. Prvi put nakon toga kada smo se sreli to je bilo kao da se znamo ceo život. To su te neke energije kosmičke koje moraju da se dogode - istakla je pevačica.

Pevačica je naglasila da je njena trenutna najveća ljubav su dva unuka.

- Ništa lepše nema nego voleti, a ja najviše na svetu volim svoja dva unuka Lukasa i Mihajla - rekla je pevačica.

Autor: M.K.