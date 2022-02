NEVOLJE U RAJU! Car probudio Dalilu kako bi je grlio, ona se unervozila, pa mu poručila SLEDEĆE! (VIDEO)

Šok!

Filip Car je legao pored Dalile Dragojević, ali nije dugo izdražao, te je pokušao da razbudi svoju devojku koja mu je odmah odbrusila:

Skloni se! Izdrao si se! Pusti me da ležim - rekla mu je Dalila.

Podsetimo, on je podigao ton na nju nakon njene rasprave sa Stefanom Karićem jer ga nije poslušala i krenula za njim kada joj je on to naredio.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Zadruga 5 - Car se nikad jače dere na Dalilu, ona upala u garderober, pa se sudarila sa Aleks - 12.02.2022. pic.twitter.com/zhFX16VDzi — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 12. фебруар 2022.

Autor: N.V.