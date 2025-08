VUČIĆ O POZADINI HAPŠENJA MOMIROVIĆA I VESIĆA: Uvezanim strukturama u tužilaštvu i pravosuđu se žurilo, morali su da završe u petak!

Nego danas im je dan za tu "oluju", evo čekam da vidim kako će da im ide ta "oluja"



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom naredbe za pokretanje istrage protiv bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića da ne želi da ulazi u detalje, ali je ocenio da se, kako je rekao, uvezanim strukturama u tužilaštvu i pravosuđu žurilo.

Na pitanje da prokomentariše to što je tužilac Aleksandar Barac potpisao naredbu za pokretanje istrage protiv Momirovića i Vesića sa Sardinije i da se postavlja pitanje da li je to potpisao on ili neko umesto njega, Vučić je naveo da "nije potpisao on već nego drugi za njega to potpisao, što govori o žurbi".

- Neću i ne želim da ulazim u sve detalje, ali se njima žurilo zato što su napravili dogovor. To vam je taj deo uvezane, da ne kažem mafijaške strukture, ali uvezanih struktura u tužilaštvu i pravosuđu, jer su oni znali da im je potrebno da to završe, da moraju da završe u petak da bi imali svog sudiju za prethodni postupak koji će da odredi pritvor, jer posle devet meseci niko živ ne bi odredio pritvor. Ali to su sve te kombinacije koje rade, zato je bio potreban taj potpis - rekao je Vučić.

Kako je naveo, otišao je da se brčka na Sardiniji u "užasnom i lošem Vučićevom režimu".

- Nije on potpisao nego je neko drugi za njega to potpisao, to vam govori samo o žurbi i o tome kako je to sve nesolidno rađeno. Nego danas im je dan za tu "oluju", evo čekam da vidim kako će da im ide ta "oluja" - rekao je Vučić.

Autor: D.B.