PORODIČNE TAJNE ĐOGANIJEVIH Silvija otkrila u kakvom su odnosu Slađa i Đole, a tek da čujete šta kaže za MAĆEHU VESNU

Evo kako danas svi zajedno funkcionišu!

Silvija Đogani, starija ćerka bivših supružnika Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, vratila se na muzičku scenu, gde planira da prezentuje svoje nove pesme, a pored toga radi i u svom privatnom vrtiću. Podršku joj pružaju kako majka, tako i otac, koji su se pre mnogo godina razveli.

- Bila sam mala, imala sam 11 godina. Iz ove perpektive, mislim da to nije uticalo na mene. Međutim, ljudi koji su bili prisutni u to vreme kažu da je to bilo veoma stresno i da sam mnogo toga držala u sebi i nisam pokazivala. Na svako dete razvod utiče i da na kraju ostane posledica koju će možda uspeti da anuliraju kroz dalji život - ispričala je Silvija, koja se potom osvrnula i na odnos svoje majke i oca.

Oni su u sasvim dobrim odnosima sada. Ranije, kada je bio razvod aktuelan, činjenica je da su tada bili u lošijim odnosima, ali je sada sve kako treba.

Kada je reč o njenom odnosu sa Vesnom Đogani, Đoletovom suprugom, Silvija kaže da je ne doživljava kao maćehu.

Nije mi maćeha, kao drugarice smo. Na Vesnu ne mogu da gledam kao na majku i nikada nisam mogla. Hvala Bogu, moja mama je živa i zdrava. Ćaskamo o nekim neobaveznim stvarima, o deci, poslu, školi. Imamo skroz opušten odnos, ali nikada joj nisam tražila savet niti mi ga je dala. Mi sednemo, povedemo ćerke da se igraju, pijemo kafu ...

Autor: D.T.