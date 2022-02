SLAVLJE U DOMU LUNE ĐOGANI: Ona se odmah pohvalila lepim vestima, pljušte čestitke! (FOTO)

Ima povod za slavlje!

Luna Đogani ne krije koliko je srećna, otkako je postala mama, a na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije i snimke svoje mezimice Mije. Ona je sada podelila radosne vesti sa svojim pratiocima. Naime, Mia je danas napunila osam meseci.

Luna je uz fotografiju napisala:

- Osam meseci bezuslovne ljubavi! Hvala ti što postojiš, srećo najveća! Proletelo je vreme, ti si nesto posebno.... Volim te - napisala je Luna.

Luna je nedavno govorila o roditeljstvu, a kako kaže bebi ništa ne fali.

- Presrećna je devojčica, svi se brinemo oko nje. Nije što je moja, ali je zaista jedno predivno dete - otkrila je Luna.

Mlada mama osvrnula se i na svoju karijeru:

- Ja sam muzikom počela da se bavim, jer to volim. Leži mi da budem pred kamerama, volim to, ne nazivam sebe pevačicom, ali veoma volim to. Sada variram, nude mi ljudi pesme, pa i dalje variram oko toga - otkrila je Luna.

Autor: M.K.