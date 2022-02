NIJE ME DOTICALO ŠTO ME NAZIVAJU LJUBAVNICOM: Nakon dve decenije usledilo ŠOK PRIZNANJE Vesne Đogani, evo šta je rekla o početku romanse sa Đoletom! Gledala ga, dok je bio u braku sa Slađom?!

Otvorila dušu!

Vesna i Đole Đogani važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, uprkos skandalu kada se pojavila informacije o njegovom navodnom neverstvu.Oni su svoju ljubavnu priču započeli pre dve decenije, i danas se vole kao prvog dana.Nakon što su otkrili da su se upoznali sasvim slučajno, Vesna je otkrila još neke pojedinosti iz njhihovog života.

Kada je počela zajednički život sa Đoletom, bila je i "preljubnica" i "otimačica muževa" i na stubu srama. Svega toga bila je svesna, ali je nije doticalo.

- Nikad me to nije doticalo. Od prvog momenta sam rešila to u svojoj glavi. Mi smo prvo počeli poslovnu saradnju. Shvatila sam da javnost ne mogu da menjam, osim da utičem svojim delima. Ne želim da gubim svoju energiju i snagu da udovoljavam svima njima. Sigurna sam u našu zajednicu, kada je počelo da bude emotivno i poprima drugu dimenziju, shvatila sam da mi niko ništa ne može ako ja s njim u četiri zida imam iskren odnos. Sada sam zrela, treba mi 5 minuta da raščistim sa sobom, ali svesna sam da će me to uvek pratiti. Mi smo 20 godina zajedno, nismo dva minuta, ali neki ljudi nikako da shvate - rekla je Vesna koja i danas negde u komentarima nailazi na osude.

- Da li si ga ikada u Đoletu gledala muškarca dok si bila plesačica u grupi, a dok je on bio u braku sa Slađanom? - pitao ju je voditelj u emisiji.

- Ne. Ne, ne... Totalno drugačiji tip muškarca mi se dopadao u tom izrastu. Meni je nešto kasnije kliknulo, sazrela sam, imala 24 godine, i posle godinu dana nekog putovanja samo sam shvatila da me dosadašnje priče u vezama nisu kompletno ispunjavale. Primetila sam da se mi dopunjujemo... To mogu da shvate samo oni koji su to doživeli - iskrena je bila Vesna Đogani.

Autor: M.K.