ŠOK ISPOVEST! Kolega Šabana Šaulića progovorio 3 godine nakon STRAVIČNE TRAGEDIJE: PRED SMRT NAM JE REKAO NAĆI ĆETE ME NA PUTU, ZAPAMTITE...

Da se naježiš!

Sutra, 17. februara se navršava tri godine od tragične smrti Šabana Šaulića. Porodica, prijatelji i saradnici okupiće se u 11 sati na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana, gde će biti održan pomen istaknutom umetniku i jednom od najslavnijih pevača u regionu. Šabanov prijatelj i saradnik Emir Habibović je evocirao uspomene na druženje s pokojnom zvezdom.

- Mnogo intimnih stvari smo znali jedan o drugom, to nikada ne bih rekao. Imao sam privilegiju da uopšte budem pored njega. Dosta toga sam naučio, najpre kako da se ponašam s ljudima, dosta saveta mi je dao o pevanju. Mnogo sam grešio dok ga nisam upoznao. Uvek, kada popije, zvao me telefonom, jedva sam čekao da se nađemo kod njega u Krčedinu ili u Beogradu. Svakog ponedeljka ili utorka okupljalo se nas desetak jer je on radio vikendom, nedelja se odmora i onda su prva dva dana bila rezervisana za druženje - priča Emir.

Poslednji susret, navodi Habibović, slutio je da će se nešto loše desiti. Šaban je tražio da mu pevaju tužne pesme, a izustio je i rečenicu od koje se ledi krv u venama.

- Tražio je da mu pevamo pesme "Došli dani tugom rasplakani", "Znaš da te duša sanja", moju pesmu "Prevara". On je predosećao da će to da se desi, verujte mi, lupao je o sto i jednom je rekao: "Zapamtite da ćete me na putu naći". Jednostavno nije voleo da ide dalje od Beograda da radi i eto, vidite, nažalost, šta se desilo. Svi mi na neki način osetimo - kaže pevač i dodaje: - Onaj kome je dao priliku da bude uz njega mogao je da zna kakav je on kao čovek, brat... Ja sam ga smatrao drugim ocem. Uvek me je savetovao da ne gubim porodicu. Za Gocu je bio mnogo vezan, ništa nije radio mimo nje. Nama su žene uvek prisutne u našem poslu, ali jedina istina je da je Gocu jedino voleo i poštovao. Oni su bili kao jedna duša, to vam garantujem - zaključuje Emir.

