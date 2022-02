'SOČNO BIH RASPALILA SLINOJEDA!' Ermina Pašović osula drvlje i kamenje po Milici Veselinović: Devojka je teški bolesnik! LETEĆE PERJE! (FOTO)

Bivša zadrugarka pomno prati petu sezonu najgledanijeg rijalitija.

Ermina Pašović, bivša stanarka Bele kuće, i sada prati dešavanja na imanju u Šimanovcima. Ona nije mogla da izdrži, a da sa svojim fanovima i prijateljima na Instagramu ne podeli mišljenje o ponašanju aktuelne zadrugarke Milice Veselinović.

- Ovako... Protiv nasilja sam! Ali kunem vam se, osudite me, zabole me, kako bih sočno raspalila ovu malu Milicu alijas slinojed, kad počne histerisati i skičati u momentu kad je saterana u ćošak! Ljudi, kunem vam se, devojka je teški bolesnik i bezobrazna do zla boga. Kad bih je raspalila jednom, sevap bih zaradila - napisala je Pašovićeva na Instagramu.

Podsetimo, sedamnaestogodišnja Milica je aktuelna učesnica "Zadruge 5" i u turbulentnoj je vezi sa Mensurom Ajdarpašićem.

Autor: J.Đ.