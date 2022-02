OVAKO STE VI GLASALI! Ovi zadrugari su NAJVEĆI EGOISTI, biće burno večeras, čim budu bili prozvani! (FOTO)

Publika dala svoj sud!

Na velelepnom imanju u Šimanovcima u subotu održalo se glasanje za najvećeg EGOISTU među zadrugarima. Stanari Bele kuće su tokom ovog glasanja ulazili u sukobe i u ralzičite debate, a priliku da glasate imali ste i vi.

Zadrugar koji je zauzeo prvo mesto i poneo ovu nelaskavu titulu, odlukom vaših glasova je Filip Car. On je neko ko voli da je uvek u centru pažnje i ko se ne libi da sebe pohvali kad za to ima priliku, a da li je to presudilo da se nađe na prvom mestu, ostaje nam da saznamo.

Na drugom mestu našla se Tara Simov, koja takođe, kad god ima priliku, voli da priča o sebi i da uzdiže sebe.

Dok je Tara na drugom mestu, na trećem se našla Dalila Dragojević. Ona je neko ko za sebe uvek tvrdi da se "podigla iz pepela" i da je neko ko je oduvek bio borac za sebe i svoju ljubav.

Autor: N.Žugić