Niko se nije nadao ovakvoj noći!

Sinoć je na velelepnom imanju održana još jedna žurka. Naime, DJ Neba je ušao u Zadrugu i svojim nastupom doveo atmosferu do usijanja.

Od samog starta žurke dešavala su se mnoge stvari. Pre svega, Marko Janjušević Janjuš je izgubio sav novac na ruletu dva minuta nakon početka žurke, što ga je iznerviralo.

Zadruga 5 - Janjuš izgubio novac za dva minuta, počeo da besni - 02.03.2022. pic.twitter.com/FutJPp0Uoa — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. март 2022.

Sa druge strane Filip Car je ubeđivao Dalilu Dragojević da je bolje da igraju odvojeni rulet jer imaju veće šanse da dobiju, što je nju iznerviralo.

Filip Car je ipak odlučio ne svađa sa Dalilom Dragojević, pa joj je nakon drame zbog ruleta prišao i poljubio kako bi smanjio tenziju.

Zadruga 5 - Car prišao Dalili, ne želi da se svađaju - 02.03.2022. pic.twitter.com/Df1GWeYyCS — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. март 2022.

Janjuš posle gubitka para je našao utehu u razgovoru sa Deniz Dejm koja je bila veoma atraktivno obučena za ovu žurku pa ju je on ispitivao da li ima donji veš ispod haljine koju je obukla, i da li joj je bio se*s sa Stefanom Mihićem bio bolji nego sa Lazarom Čolićem Zolom.

Za to vreme je Filip Car krenuo da gubi na kocki, pa je Dalila odlučila da uzme novac i prekine kockanje, što Caru nije odgovoralo.

Nakon toga došlo je do sukoba između Janjuša i Zole oko para. Naima, bivši košarkaš je bio veoma nervozan jer je izgubio novac i to je kulminiralo sukobom sa Zolom. Pljuštale su uvrede i optužbe da se i jedan i drugi druže sa ljudima samo iz koristi, a nakon niza uvreda, Janjuš je odlučio da nasrne na Zolu. Obezbeđenje je uletelo u kazino i razdvojilo zadrugare, kako ne bi došlo do većeg haosa. Zadrugari su skočili između njih, a Filip Car je pokušao da smiri tenziju.

Janjuš je nakon toga zaratio i sa Carem jer je branio Zolu, pa je krenuo i njega da vređa. Sa druge strane Zola se sklonio iz kazina i žalio Neveni Savić na ceo sukob sa Janjušem.

Sale Luks je priznao Nenadu Aleksiću Ša u toku noći da mu se sviđa Ana Jovanović pa je u toku žurke i pokušavao da je osvoji.

Zadruga 5 - Luks pokušava da se približi Ani J. - 02.03.2022. pic.twitter.com/vBWWuqtRhn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Janjuš se nakon haosa sa Zolom i Carem osamio uz cigaretu, a njemu je prišao Đole Kralj da ga smiri i da mu pruži prijateljsku podršku.

Mateja Matijević je imao razlog za slavlje na sinoćnoj žurki. On je pre dva dana postao ujak, a celo veče je uz njega bila Anđela Đuričić i grlila ga i ljubila. DJ Neba je pustio nekoliko pesama za Matiju kako bi proslavio rođenje sestrića.

Zadruga 5 - Anđela se raznežila i poljubila Mateju, Gruja oduševljen - 02.03.2022. pic.twitter.com/LQZhWEG2Kk — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Zadruga 5 - Zadrugari igraju sa Matejom uz "Rodio se sin - 02.03.2022. pic.twitter.com/lSihK0737l — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Zadruga 5 - Zadrugari se vesele sa Matejom uz "Pevaj ujko, pevaj rode" - 02.03.2022. pic.twitter.com/aObqc341Lj — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Dino Dizdarević i Nenad Aleksić Ša su do samo pre nekoliko dana ratovali zbog Tare Simov, a na žurci su po prvi put popričali normalno i to o MC Aleks koja se sviđa Dinu.

Zadruga 5 - Ša savetuje Dina kako da smuva MC Aleks, 1. deo - 02.03.2022. pic.twitter.com/8WVrjaofmI — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Dalila i Car su se sklonili iz kazina pa su razgovarali o sukobu Zole i Janjuša, a Car je stao na Zolinu stranu. Oni su se nakon toga vratili u kazino i opet posvađali oko ruleta.

Zadruga 5 - Car ponovo bira Dalili brojeve, ona se unervozila - 02.03.2022. pic.twitter.com/4TqSSgXI9B — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Fran Pujas je u toku noći razgovarao sa Ša, i objasnio mu da mora da menja ponašanje, pa mu je i skrivenim šiframa to objasnio.

Zadruga 5 - Fran u šiframa komunicira sa Ša - 02.03.2022. pic.twitter.com/lqfsQCS02L — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Nikola Grujić Gruja je u nekoliko navrata u toku noći pokušavao da razgovara sa Milanom Šarac Mimas o njihovom odnosu, ali njoj nije bilo do razgovora. Gruja ju je čak i molio da ide sa njim na žurku.

Nevena Savić je tešila Zolu posle sukoba sa Janjušem, pa su se njih dvoje u jednom momentu i poljubili, ali tu nije bio kraj. Naime, Zola i Nevena su imali vrelu akciju u tuš kabini nakon toga.

Zadruga 5 - Žestoka akcija Nevene i Zole - 02.03.2022. pic.twitter.com/lz1AXF9GbY — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Nikola Grujić Gruja je celo veče komentarima urnisao svoju Milanu Šarac Mimu, pa odlučio da se iseli iz zajedničkog kreveta, a onda se uselio u krevet preko puta nje. On se setio i svoje žene, pa se pokajao zato što je prevario.

Iako je tvrdio da neće imati nikakvu komunikaciju sa njom, Tara Simov je u jednom momentu na žurki pogledala Ša koji joj se odmah osmehnuo.

Zadruga 5 - Ša jedva čekao da mu Tara posveti malo pažnje - 02.03.2022. pic.twitter.com/aFD4w7MrNy — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. март 2022.

Filip Car se totalno iznervirao kad je video da je Stefan Karić dobio na ruletu, a on izgubio sve. Pozvao je Dalilu Dragojević i napustio kazino i otišao u Belu kuću. On je sve vreme tražio novac Dalili ali mu je ona rekla da nemaju novca.

Nikola Grujić Gruja je primetio da se Mima oraspoložila kada se on iselio iz kreveta i tada je odlučio da se vrati ženi. On je pokušavao da nađe izlaz iz Zadruge ali mu nije polazilo za rukom.

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su u jednom momentu propričali. Naime, Ša joj se obratio dok je ona bila u krevetu, a onda su razgovor nastavili u pušionici.

Reper je tvrdio zadrugarki da je on osoba koja njoj želi najbolje i koja želi da joj pomogne na koji god način da je to potrebno. On joj je u više navrata poručio da je nikada neće ostaviti.

U ranim jutarnjim satima desio se brutalan sukob Filip Cara i Dalile Dragojević. Naime, Car je saznao da ga je Dalila slagala da nemaju novac a on je želeo još da kocka.

Njih dvoje su počeli sukob u gardaroberu, pa su nastavili u pušionici. Pljuštale su uvrede na sve strane, a Cara je u nekoliko navrata moralo da smiri i obebeđenje. Njih dvoje su se vređali, gađali čašama, pa je na kraju Dalila i bacila sav novac koji je čuvala za prodavnicu Caru u lice. Njega je ovaj sukob povredio pa je plakao i krenuo da baca i lomi stvari po imanju iako ga je obezbeđenje smirivalo.

Autor: N.B.