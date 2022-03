'BIO MI JE DUŠMANIN!' Iskrena ispovest Nade Obrić o BIVŠIM MUŽEVIMA - evo kako je uspela da ih spoji, a tek da čujete zbog čega se RAZVODILA

Iako joj je prvi suprug, kako kaže, bio božanstven čovek, posle dugih šesnaest godina ipak odlučila je da je došao trenutak da na zajednički život stave tačku.

Pravi je izazov uskladiti njen odnos sa bivšim i novim suprugom, sa kojim je kasnije ušla u bračnu zajednicu.

Od advokatice do muzičke zvezde

Nada je, inače, završila Pravni fakultet, ali je ljubav prema muzici ipak bila jača, zbog čega je odustala od zanimanja advokata. - To sam jako volela, i danas volim to zanimanje, ali odvela me je pesma dalje. Par dobrih godina sam radila u opštini i snimala. "Neću drugu ljubav" pesma je krenula sama po sebi... Sve dok nije izašla "Ne dozvoli da te druga voli". E, to je takav hit jugoslovenski bio da više nije moglo jedno s drugim, morala sam se opredeliti i ja sam to i učinila.