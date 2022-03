ODREŠIO KESU! LUKAS SE OTVORIO ZA SVADBENI POKLON SINU LAZARU: Folker mladencima kupio LUKS NEKRETNINU, ovo su detalji!

Nije štedeo!

Aca Lukas je u nedelju oženio sina Lazara Vuksanovića, ali svadbeni poklon tek treba da stigne. Folker je za prvenca organizovao veselje, pravu srpsku svadbu, o kojoj se i dalje priča, a sada nasledniku i snajki kupuje stan, saznaje Kurir. Najstariji sin popularnog muzičara živi u istoj zgradi gde i on, ali će novo porodično gnezdo za supružnike biti na drugoj lokaciji.Prema rečima našeg izvora, Lukas čeka da njegov prijatelj, koji je investitor, uskoro počne s gradnjom luksuznog kompleksa, pa da kapariše nekretninu.

Vuksanoviću su deca na prvom mestu i on se godinama trudi da im maksimalno pomogne u poslu, karijeri i obezbedi sve što je u mogućnosti. I na svadbi se moglo čuti kako će se Lazar i njegova žena za koji mesec preseliti u veći stan. Mladenci žele veliku porodicu, pa će im ovaj poklon svakako dobro doći. To priča Vuksanovićev prijatelj.

- Ovo iznenađenje Aca još uvek nije saopštio sinu i snajki, ali će sad saznati. Lukas je zaista mnogo vezan za decu. Nijedno ne odvaja. Jeste da vodi buran život, ali za naslednike i unuku uvek nađe vreme. Bio je presrećan kada je dobio prvu unuku, ali sada i on i njegova prva supruga Ceca jedva čekaju da dobiju unuče od najstarijeg sina - tvrdi naš izvor i napominje da je Lukas odavno odlučio šta će sinu i snajki biti svadbeni poklon. Nema sumnje da će sve biti kako je pevač isplanirao, jer su Aca i njegov producent Saša Mirković i te kako profitirali od učešća na Pesmi za Evroviziju '22. On je folkeru za samo mesec dana, koliko je trajala fama oko ovog festivala, zakazao više od 100 nastupa u zemlji i inostranstvu. S obzirom na to da je Vuksanović najplaćeniji pevač, nema sumnje da će i ostaloj deci u narednim godinama obezbediti još po jedan krov nad glavom.

U razgovoru na svadbi, pevač je rekao da ne bi otkrivao šta je njegov svadbeni dar.

- Poklonu se u zube ne gleda. Ja poklanjam onoliko koliko sam u mogućnosti - rekao je Aca.

