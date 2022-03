Ne propustite!

Učesnica ''Zadruge 5'' Aleksandra Aleks Nikolić ove nedelje u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem u ''Premijera - Vikend specijalu'' otvoriće dušu o svim aktulenim temama iz svog života, ali i iz Bele kuće.

Naime, Aleks će u velikoj životnoj ispovesti pred premijernim kamerama otvoriti dušu o svom teškom životu, optužbama da se bavila prostitucijom i famoznoj aferi ''Bujanovac'', silovanju majke od strane njenog bivšeg muža, a Aleksandrinog oca, o propalim ljubavima....

Aleks je govorila i o tome kako je svog oca upoznala tek sa 11 godina, u Mekdonaldsu na Slaviji, a do tada nije imala osećaj kako je to imati oca. Kako je navela, bila je u čudu, a taj dan će pamtiti do kraja života.

I to nije sve! Aleksandra će govoriti i o svojoj romansi sa Dejanom Dragojevićem, njegovom krahu braka i odnosu sa Dalilom, ali i o njenoj vezi sa Filipom Carem.

Ne propustite najnovije izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal'' koje je na programu televizije Pink u nedelju, 13. marta od 13:30 časova!

Autor: M.K.