ZBOG ZDRAVSTVENIH PROBLEMA DOBIO I TUMOR: Pevač ogolio dušu o jezivim detaljima PAKLA, kroz koji je prošao, pa otkrio da je JEDVA PREŽIVEO!

Pevač Amel Ćeman Ćemo prošao je kroz pravi pakao kada mu se nedavno zdravstveno stanje ozbiljno zakomplikovalo. Naime, on je imao infekciju koja ga je umalo dovela do sepse, ali ja na svu sreću, pevač brzo reagovao.

- Dobro sam sada, bilo je tih nekih zdravstvenih problema. Mada ja uvek kažem da mene Bog čuva, ja možda ne verujem u Boga na način na koji bi trebalo, ali ja verujem na neki svoj način. Niko ne treba da propati zbog mog nekog postupka namernog tako da je to najveće verovanje. Bilo je tu svašta, nekih infekcija koje su me za malo koštale života, ali zahvaljujući doktoru Jovanoviću načelniku hitne pomoći na VMA, to je sve super ispalo - rekao je pevač te do detalja ispričao šta se zapravo desilo.

- To nije bio stomak, pošto nisam mogao tada da detaljišem o delovima tela. Gluteus je bio u pitanju, to smešno zvuči, ali ja evo sada ne bi mogao da sedim. Ne znam ni ja tačno šta se dogodilo, bila je to neka virusna infekcija. S obzirom da mi je metabolizam jak ona je izbila. Trebao sam da ležim u bolnici, ali pošto sam ja molio da budem kući, ja sam svako veče išao na VMA pa previjanja i tako. Bukvalno što kaže narod "za dlaku sepsa" - istakao je Ćemo, međutim, tu nije bio kraj njegovoj agoniji.

Naime, nakon što se oporavio zadesila ga je i gnojna angina, pa tumor.

- Malo pre Nove godine dobijem gnojnu anginu. To se saniralo, mada sam pazio i odlučio da se javim doktorima. Bio je tumor i morao sam da ga operišem. To je isto dobro sanirano hvala Bogu, na moju sreću. Oporavljao sam se mesec dana, nisam mogao da pričam. Moj kum me je vrlo često zezao kada bi došao da me obiđe: "Joj kume,ZBO ti si mi nešto u "slowmotion". Ja sam neko ko je vrlo grlat i voli da priča, ali tada sam baš bio oskudan sa mogućnostima - kaže Ćema i zaključuje da bi trebalo da se više posvetimo zdravlju.



- Pre toga nisam ništa primetio do te gnojne angine. Posle toga je došlo do te nekroze ili levog krajnika što bi se reklo. To nije bilo prijatno za videti, a kamoli taj osećaj konstantne težine. Mi zdravlje čuvamo tek kada nastane problem i onda bi sve to da rešimo u dva dana - rekao je pevač.

Autor: P.R.